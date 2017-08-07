Кривава аварія під Києвом: від авто залишився тільки багажник (18+)

Вночі 7 серпня на Бориспільській трасі, що під Києвом, сталася жахлива ДТП, унаслідок якої загинули шестеро людей.

Про це повідомив портал dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

На трасі зіткнулися "ВАЗ" та Opel. Унаслідок потужного удару загинули п'ятеро пасажирів із "ВАЗ" та жінка із Opel. Водія Opel в критичному стані доставили у реанімацію.

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З фотографій видно, що аварія була дуже серйозною – від "ВАЗ" залишився фактично тільки багажник, а передню частину Opel сильно понівечило. Тіла загиблих довелось витягувати рятувальникам.

Моторошна аварія під Києвом

Як зазначає портал, на місці аварії виник конфлікт між учасниками ДТП, тож наразі туди прибули додаткові сили поліції.

Рух ділянкою обмежено.

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"В автомобілі "ВАЗ" загинули четверо дорослих і одна неповнолітня дитина. З цієї машини вижила 6-річна дівчинка, яка зараз перебуває в лікарні. Водій транспортного засобу Opel залишився живий, пасажирка авто загинула", – повідомили у прес-службі поліції.

За інформацією патрульних, автомобілі "ВАЗ" і Opel рухалися назустріч один одному, внаслідок чого відбулось лобове зіткнення. Причини і обставини ДТП на місці злочину з'ясовує слідчо-оперативна група.