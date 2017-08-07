Кривава аварія під Києвом: від авто залишився тільки багажник (18+)

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Вночі 7 серпня на Бориспільській трасі, що під Києвом, сталася жахлива ДТП, унаслідок якої загинули шестеро людей.
Про це повідомив портал dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.
На трасі зіткнулися "ВАЗ" та Opel. Унаслідок потужного удару загинули п'ятеро пасажирів із "ВАЗ" та жінка із Opel. Водія Opel в критичному стані доставили у реанімацію.
Читайте також: Вибух авто поліцейського на Одещині: з'явилися деталі
З фотографій видно, що аварія була дуже серйозною – від "ВАЗ" залишився фактично тільки багажник, а передню частину Opel сильно понівечило. Тіла загиблих довелось витягувати рятувальникам.
Моторошна аварія під Києвом
Як зазначає портал, на місці аварії виник конфлікт між учасниками ДТП, тож наразі туди прибули додаткові сили поліції.
Рух ділянкою обмежено.
Оновлено
"В автомобілі "ВАЗ" загинули четверо дорослих і одна неповнолітня дитина. З цієї машини вижила 6-річна дівчинка, яка зараз перебуває в лікарні. Водій транспортного засобу Opel залишився живий, пасажирка авто загинула", – повідомили у прес-службі поліції.
За інформацією патрульних, автомобілі "ВАЗ" і Opel рухалися назустріч один одному, внаслідок чого відбулось лобове зіткнення. Причини і обставини ДТП на місці злочину з'ясовує слідчо-оперативна група.