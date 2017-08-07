04:27
7 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Під чиїм впливом перебуває Путін. Молдова без Рогозіна
Вєсті Кремля
10:08, 6 серпня
Вєсті.UA. Жир. Правосєки б'ють російських журналістів в прямому ефірі. Хтива Савченко
Вєсті.UA
09:41, 6 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Крим без світла. Pussy Riot підтримали Сєнцова
Випуск новин
23:07, 6 серпня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Кривава аварія під Києвом: від авто залишився тільки багажник (18+)

03:33, сьогодні 783 Читать новость на русском
Кривава аварія під Києвом
Кривава аварія під Києвом / dtp.kiev.ua

Вночі 7 серпня на Бориспільській трасі, що під Києвом, сталася жахлива ДТП, унаслідок якої загинули шестеро людей.

Про це повідомив портал dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

На трасі зіткнулися "ВАЗ" та Opel. Унаслідок потужного удару загинули п'ятеро пасажирів із "ВАЗ" та жінка із Opel. Водія Opel в критичному стані доставили у реанімацію.

Читайте також: Вибух авто поліцейського на Одещині: з'явилися деталі

З фотографій видно, що аварія була дуже серйозною – від "ВАЗ" залишився фактично тільки багажник, а передню частину Opel сильно понівечило. Тіла загиблих довелось витягувати рятувальникам.

Моторошна аварія під Києвом

Як зазначає портал, на місці аварії виник конфлікт між учасниками ДТП, тож наразі туди прибули додаткові сили поліції.

Рух ділянкою обмежено.

Оновлено

"В автомобілі "ВАЗ" загинули четверо дорослих і одна неповнолітня дитина. З цієї машини вижила 6-річна дівчинка, яка зараз перебуває в лікарні. Водій транспортного засобу Opel залишився живий, пасажирка авто загинула", – повідомили у прес-службі поліції.

За інформацією патрульних, автомобілі "ВАЗ" і Opel рухалися назустріч один одному, внаслідок чого відбулось лобове зіткнення. Причини і обставини ДТП на місці злочину з'ясовує слідчо-оперативна група.

Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Жертви
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 6 серпня: перемога Ломаченка та смерть на сцені українського музиканта
6 серпня, 22:02 Головні новини 6 серпня: перемога Ломаченка та смерть на сцені українського музиканта
2770
Все, що нам потрібно знати про Войцеха Балчуна
6 серпня, 22:01 Все, що нам потрібно знати про Войцеха Балчуна
Микола Давидюк 1675
Мессі розцяцькований: що розказують тату футболіста
6 серпня, 20:01 Мессі розцяцькований: що розказують тату футболіста
923
Найсмішніші меми тижня: Лоліта в комбінезоні, секс по телефону із Савченко та Порошенко на винищувачі
6 серпня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: Лоліта в комбінезоні, секс по телефону із Савченко та Порошенко на винищувачі
7818
Бережна навіть погинути примудрилася, як жила: в брехні
6 серпня, 18:59 Бережна навіть погинути примудрилася, як жила: в брехні
Дід Панас 10776
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Балчун оперативно відповів Луценкові на заклик йти у відставку
 4 серпня , 16:57
Експерт розповів, як Росія суттєво наростила військову силу в окупованому Криму
 26 червня , 21:23
Авдіївка знову лишилася без води
 2 травня , 21:51
У Міноборони кажуть, що за добу загиблих серед українських воїнів немає
 18 лютого , 13:13
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук