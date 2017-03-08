21:48
8 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін у пологовому будинку. Розсекречення
Вєсті Кремля
21:47, сьогодні
Вєсті.UA
20:40, сьогодні
Боротьба за мантії: які одіозні судді змагаються за місце у Верховному суді
ЦРУ
08:25, сьогодні
Випуск новин за 17:00: Марш феміністок. Обстріл волонтерів на Донбасі
Випуск новин
18:27, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Кривава драма у Києві. Жінка зарізала чоловіка на очах у дітей

20:31, сьогодні 2373 Читать новость на русском
Її чоловік – у критичному стані
Її чоловік – у критичному стані / Facebook/ Антонов

У Києві жінка порізала свого співмешканця просто на очах у чотирьох маленьких дітей. На місці інциденту дуже багато крові.

Про це пише журналіст Влад Антонов.

Як видно на фото, у жінки великий синець під оком, тож вірогідно таким чином вона помстилась чоловікові.

Потерпілий з двома ножовими пораненнями в спину госпіталізований. Він – у критичному стані. Медики діагностували у нього поранення внутрішніх органів та велику втрату крові.

Читайте також: Педагога на розповсюдженні дитячої порнографії зловили в Києві

Теги: Україна Київ Кримінал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята
сьогодні, 19:01 Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята
Настя Сукач 2252
Розумні, сильні та вольові. Видатні українські жінки, що вплинули на історію
сьогодні, 17:30 Розумні, сильні та вольові. Видатні українські жінки, що вплинули на історію
Ірина Полицька 1463
Вся правда о 8 марта, или Почему Международный женский день не является пережитком коммунизма
сьогодні, 17:01 Вся правда о 8 марта, или Почему Международный женский день не является пережитком коммунизма
Павло Шехтман 2705
Берці замість шпильок: як українки на фронті стають снайперами та розвідниками
сьогодні, 15:02 Берці замість шпильок: як українки на фронті стають снайперами та розвідниками
Блог Медіа 1570
Жінка чи чоловік: хто ховається під відомими псевдонімами?
сьогодні, 12:30 Жінка чи чоловік: хто ховається під відомими псевдонімами?
Анастасія Ковач-Петрушенко 3027
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
"Приватбанк" можуть об'єднати з державним банком "Ощадбанк"
 20 грудня 2016 , 14:45 1
Польський реформатор побачив в Україні економічне зростання
 5 листопада 2016 , 10:27 10
В Авдіївці відновлять водопостачання
 сьогодні , 16:36
Шевченковий маршрут: що відвідати і подивитися у Кобзареві дні
 9 березня , 10:04
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук