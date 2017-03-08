Кривава драма у Києві. Жінка зарізала чоловіка на очах у дітей

У Києві жінка порізала свого співмешканця просто на очах у чотирьох маленьких дітей. На місці інциденту дуже багато крові.
Про це пише журналіст Влад Антонов.
Як видно на фото, у жінки великий синець під оком, тож вірогідно таким чином вона помстилась чоловікові.
Потерпілий з двома ножовими пораненнями в спину госпіталізований. Він – у критичному стані. Медики діагностували у нього поранення внутрішніх органів та велику втрату крові.
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