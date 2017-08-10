Кривава перестрілка на пляжі у Полтаві: є жертва, поранено дитину

У Полтаві на березі Ворскли між чоловіками сталася сварка, яка переросла у збройний конфлікт. Одна людина загинула, важкі поранення отримали дитина та ще один чоловік.

Про це повідомляє місцеве видання "Полтавщина".

Зі слів очевидців, Роман Марченко орендував ділянку на пляжі "Дублянщина". До нього підійшов чоловік з іншої частини пляжу, між ними зав'язалася сварка, яка переросла у бійку.

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Опісля чоловік пішов і повернувся з озброєною підмогою. Власник магазину Роман Марченко вистрілив з карабіну "Сайга" у груди чоловікові, який після поранення помер.

Дріб потрапив і в дитину, яка вижила. Інша сторона конфлікту відкрила вогонь з травматичних пістолетів. Один з учасників перестрілки зник на автомобілі ВАЗ-2108,

– йдеться у повідомленні.

У поліції згодом повідомили, що злочинець затриманий. Обставини події встановлюються.

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