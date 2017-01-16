Кривава перестрілка спалахнула на Житомирщині: є поранені (18+)

У місті Олевськ, що на Житомирщині, відбулася масова перестрілка, в результаті якої кілька людей отримали поранення.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав депутат обласної ради Олександр Ніколайчук.

За його словами, інцидент трапився в центрі Олевська в ніч з 15 на 16 січня. Група невідомих, яка приїхала на місце події на трьох автомобілях, відкрила вогонь з автоматичної зброї по людях, які зібралися біля кав'ярні.

Під час масового зіткнення хтось з приїжджих кинув у натовп гранату, як наслідок багато молодих людей отримали поранення різного ступеня. Когось забрала "швидка", хтось поїхав до лікарні з друзями або небайдужими людьми, інші – розбіглися та займаються самолікуванням,

– мовиться у повідомленні.

Депутат зазначив, що в межах Житомирської області оголошено план "Сирена". У місто Олевськ скерований загін спецпризначення поліції. Лікарня, в яку доставили постраждалих, перебуває під посиленою охороною.

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З слів Ніколайчука випливає, що цей інцидент може бути пов'язаний з нелегальним видобутком бурштину в регіоні.