Кривава стрілянина під час фестивалю: є багато загиблих і постраждалих (18+)

Під час фестивалю електронної музики в Мексиці невідомі влаштували стрілянину: щонайменше п'ятеро людей загинули, а ще 15 – отримали поранення.
Серед загиблих – двоє громадян Канади, один італієць і один колумбієць, а також охоронці клубу. За словами начальника поліції штату Кінтана-Роо, причиною стрілянини стала сварка між відвідувачами, повідомляє ВВС.
Відомо, що невідомий відкрив вогонь в нічному клубі Blue Parrot на світанку. Чоловік зі зброєю намагався увійти до закладу та його не пустила охорона. Тож він почав перестрілку з однією людиною всередині. В натовпі виникла паніка і тиснява.
Поліція затримала чотирьох підозрюваних, але особистість вбивці поки не встановлена.
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У прокуратурі стверджують, що це не був теракт, а зловмисники мали особисті мотиви.
Довідка: фестиваль електронної музики BPM проходить на курорті Плая-дель-Кармен вже десять років, в ньому беруть участь понад 300 музикантів і артистів.
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