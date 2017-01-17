Кривава стрілянина під час фестивалю: є багато загиблих і постраждалих (18+)

Під час фестивалю електронної музики в Мексиці невідомі влаштували стрілянину: щонайменше п'ятеро людей загинули, а ще 15 – отримали поранення.

Серед загиблих – двоє громадян Канади, один італієць і один колумбієць, а також охоронці клубу. За словами начальника поліції штату Кінтана-Роо, причиною стрілянини стала сварка між відвідувачами, повідомляє ВВС.

Відомо, що невідомий відкрив вогонь в нічному клубі Blue Parrot на світанку. Чоловік зі зброєю намагався увійти до закладу та його не пустила охорона. Тож він почав перестрілку з однією людиною всередині. В натовпі виникла паніка і тиснява.

Imágenes fuertes por favor con todo el respeto solo para difundir qué pasó #BlueParrot #BPM2017 pic.twitter.com/DXgKHIATMM — Lucky James (@JamesExxamime) 16 января 2017 г.

Someone has come into the club in Playa Del Carmen and opened fire. 4-5 dead and many wounded. Stay in ur fuckin hotel if you're here at BPM — JACKMASTER (@jackmaster) 16 января 2017 г.

Поліція затримала чотирьох підозрюваних, але особистість вбивці поки не встановлена.

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Una Noche de Terror sin duda en Blue parrot en playa del carmen ? pic.twitter.com/pgUJR89vXO — eLo ? (@Titi_ort) 16 января 2017 г.

У прокуратурі стверджують, що це не був теракт, а зловмисники мали особисті мотиви.

Довідка: фестиваль електронної музики BPM проходить на курорті Плая-дель-Кармен вже десять років, в ньому беруть участь понад 300 музикантів і артистів.