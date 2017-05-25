Криваве 9 травня в Дніпрі: хто керував проплаченими "тітушками" та поліцейськими

Про зв'язок "тітушок" з поліцією знов заговорили після сутичок в Дніпрі, коли під час вшанування пам'яті Героїв Другої світової війни побили ветеранів АТО. При цьому дії правоохоронців та нападників виглядали напрочуд злагоджено.

Напередодні 9 травня активісти з числа ветеранів АТО звернулись до політичних партій з проханням відмовитись від піару у День перемоги. Аргументували таку вимогу минулорічними подіями, коли люди йшли в колоні під прапорами "Опозиційного блоку".

Зупиняти партійну символіку у 2017 році вийшли десяток воїнів АТО. Ініціатор акції попередив правоохоронців, що дії військових будуть виключно мирними та не перетнуть словесну форму. Таким чином активісти хотіли активізувати питання політизації урочистостей.

Нечисленні військові навіть не встигли сказати нічого колоні людей, як спецпризначенці вступили з ними в сутичку за наказом вищого керівництва. Правоохоронці, окрім кулаків та палиць, використовували сльозогінний газ. Начальник поліції Ігор Репешко в декількох метрах від інциденту спостерігав за штовханиною, проте не зупинив її.

Керував силовою операцією заступник начальника поліції Дніпропетровщини Сергій Манза. Він особисто дав наказ правоохоронцям вступити в бій та завадити намірам активістів. При цьому, "перевертні в погонах" з легкістю керували "тітушками", зупиняючи їх одним помахом руки.

Беззаперечні факти, зафіксовані на відео, підтверджують, що керував усією колоною опоблоківець Олександр Вілкул. Не викликає сумнівів, що силове закінчення урочистостей було від початку сплановане, адже "тітушки" мали спеціальні рукавиці, щоб не пошкодити в бійці руки, та спеціальні наліпки на футболках. Всі вони в колоні стояли біля Олександра Вілкула, чекаючи наказ та згодом були дивним чином звільнені з-під арешту.

Як поліція перевищувала службові обов'язки та хто організував колону "тітушок" у Дніпрі – дивіться у програмі журналістських розслідувань "Слідство. Інфо".