01:53
25 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шоу Усманова.
Вєсті Кремля
23:06, 24 травня
Вєсті.UA. Відбілення репутації Порошенка.
Вєсті.UA
22:24, 24 травня
Як купівля вагонів для київського метро стала аферою на мільярди
ЦРУ
08:18, 24 травня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Гучна заява Трампа. Плідна робота ГПУ
Випуск новин
22:00, 24 травня
Чого чекати українцям після запуску оновленої пенсійної реформи, – інтерв'ю з Андрієм Ревою
Лівий берег з Сонею Кошкіною
22:50, 23 травня
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ТЕРАКТ У МАНЧЕСТЕРІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ

Криваве 9 травня в Дніпрі: хто керував проплаченими "тітушками" та поліцейськими

00:19, сьогодні 292 Читать новость на русском

Про зв'язок "тітушок" з поліцією знов заговорили після сутичок в Дніпрі, коли під час вшанування пам'яті Героїв Другої світової війни побили ветеранів АТО. При цьому дії правоохоронців та нападників виглядали напрочуд злагоджено.

Напередодні 9 травня активісти з числа ветеранів АТО звернулись до політичних партій з проханням відмовитись від піару у День перемоги. Аргументували таку вимогу минулорічними подіями, коли люди йшли в колоні під прапорами "Опозиційного блоку".

Зупиняти партійну символіку у 2017 році вийшли десяток воїнів АТО. Ініціатор акції попередив правоохоронців, що дії військових будуть виключно мирними та не перетнуть словесну форму. Таким чином активісти хотіли активізувати питання політизації урочистостей.

Нечисленні військові навіть не встигли сказати нічого колоні людей, як спецпризначенці вступили з ними в сутичку за наказом вищого керівництва. Правоохоронці, окрім кулаків та палиць, використовували сльозогінний газ. Начальник поліції Ігор Репешко в декількох метрах від інциденту спостерігав за штовханиною, проте не зупинив її.

Керував силовою операцією заступник начальника поліції Дніпропетровщини Сергій Манза. Він особисто дав наказ правоохоронцям вступити в бій та завадити намірам активістів. При цьому, "перевертні в погонах" з легкістю керували "тітушками", зупиняючи їх одним помахом руки.

Беззаперечні факти, зафіксовані на відео, підтверджують, що керував усією колоною опоблоківець Олександр Вілкул. Не викликає сумнівів, що силове закінчення урочистостей було від початку сплановане, адже "тітушки" мали спеціальні рукавиці, щоб не пошкодити в бійці руки, та спеціальні наліпки на футболках. Всі вони в колоні стояли біля Олександра Вілкула, чекаючи наказ та згодом були дивним чином звільнені з-під арешту.

Як поліція перевищувала службові обов'язки та хто організував колону "тітушок" у Дніпрі – дивіться у програмі журналістських розслідувань "Слідство. Інфо".

Теги: Україна Слідство.Інфо Опозиційний блок Олександр Вілкул Новини Дніпра Поліція Тітушки 9 травня День Перемоги
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Стенограми не горять: аналіз обіцянок генпрокурора Луценка
24 травня, 23:28 Стенограми не горять: аналіз обіцянок генпрокурора Луценка
Блог Медіа 823
Головні новини 24 травня: масові затримання та невтішні мінські переговори
24 травня, 22:10 Головні новини 24 травня: масові затримання та невтішні мінські переговори
1305
Дві
24 травня, 22:03 Дві "смерті" Юрія Луценка: рік на посаді генпрокурора
Дмитро Бобрицький 1066
Гурт
24 травня, 21:45 Гурт "Антитіла": в США на наші концерти приходили навіть "ватники"
Єлизавета Герасимюк 1329
Чому прокуратура підписала підозру покійним радянським вождям
24 травня, 21:03 Чому прокуратура підписала підозру покійним радянським вождям
Тарас Березовець 475
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Скільки витратили на організацію Євробачення-2017: шокуючі дані
 9 травня , 16:09
Поліцейська машина скоїла подвійне ДТП у Одесі: є потерпілі
20 травня , 21:28
У банку "ФК "Відкриття" спростовують наявність претензій до Фукса
 23 травня , 20:59
У Запоріжжя на лікування прибули діти із прифронтових районів Донеччини
 24 травня , 12:38
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук