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Криваве полювання на Одещині: мисливець застрелив свого товариша

23:38, 13 серпня 980 Читать новость на русском
Інцидент міг статися через вживання алкоголю
Інцидент міг статися через вживання алкоголю / Соцмережі

У Татарбунарському районі Одещини під час полювання загинула людина.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, передає УНІАН.

За попередніми даними, під час полювання чоловік застрелив з необережності іншого мисливця.

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Як зауважили правоохоронці, подія могла статися через вживання алкогольних напоїв.

Наразі встановлюються обставини події та вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Теги: Новини України Кримінальні новини Одеса Жертви Поліція
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