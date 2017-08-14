Криваве полювання на Одещині: мисливець застрелив свого товариша

У Татарбунарському районі Одещини під час полювання загинула людина.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, передає УНІАН.

За попередніми даними, під час полювання чоловік застрелив з необережності іншого мисливця.

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Як зауважили правоохоронці, подія могла статися через вживання алкогольних напоїв.

Наразі встановлюються обставини події та вирішується питання про відкриття кримінального провадження.