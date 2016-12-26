Криваве Різдво: 6 відрізаних голів наркоторговців знайшли у Мексиці

25 грудня у мексиканських штатах Мічоакан і Герреро відбулися сутички між наркоторговцями.

Як повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу, в результаті конфлікту було вбито 13 людей.

Крім того, шість обезголовлених тіл чоловіків було виявлено поблизу міста Халіско, який є одним із пунктів переправлення наркотичних засобів.

За словами місцевого прокурора, біля відрізаних голів правоохоронці знайшли записку з погрозами від імені одного з наркокартелів.

Крім того, в іншому штаті Герреро, який є найвищим за рівнем злочинності у Мексиці, 7 осіб загинули внаслідок стрілянини, серед яких є і три правоохоронці.

За інформацією деяких ЗМІ, невідомі увірвалися в будинок і жорстоко розправилися з родиною, після чого втекли з місця злочину.

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