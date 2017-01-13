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Криваве вбивство під Києвом: юна онука зарізала бабцю

21:10, сьогодні 956 Читать новость на русском
Закривавлений ніж
Закривавлений ніж / ar.volyn.ua

У місті Бровари, що біля Києва, жорстоко вбили пенсіонерку. У скоєному злочині підозрюють 16-річну онуку.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Київській області.

Інцидент стався в ніч на 13 січня близько 03:00. На тілі 61-річної пенсіонерки виявлено близько 30-ти колото-різаних ран шиї, грудної клітки та численні забійні рани.

"Під час ліквідації пожежі, яка сталася в одній із багатоповерхівок м. Бровари, рятувальники виявили тіло жіночої статі з ознаками насильницької смерті. Як з'ясувалось, підпаливши квартиру та відкривши газові конфорки, онука загиблої разом зі своїм товаришем у такий спосіб намагалися приховати злочин", – йдеться у повідомленні.

Як пише "Сегодня", очільник поліції Київщини Дмитро Ценов зазначив, що завдяки діям пожежників вдалося уникнути вибуху газу у квартирі.

Правоохоронці вже затримали підозрюваних у вбивстві – 16-річну онуку загиблої, яка є громадянкою Росії, та її товариша – 18-річного місцевого жителя. За словами сусідів, дівчина жила з бабусею тихо і мирно, вчилася у музичній школі.

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У злочинців, яким сьогодні було оголошено про підозру, був вилучений ніж. Намагалися вони заволодіти грошовими коштами, був відкритий сейф у квартирі,
– зазначив Ценов.

Відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство", триває досудове розслідування. Вбивцям світить до 15 років ув'язнення.

Теги: Україна Кримінал Жертви Київ Поліція Пенсіонери
Джерело: 24 Канал
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