Криваве вбивство у Києві: пасажир холоднокровно зарізав таксиста
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У Києві трапилось моторошне вбивство. Під час конфлікту з водієм пасажир таксі завдав йому близько 20 ударів ножем.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва.
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Після вбивства чоловік вивіз тіло і приховав у лісосмузі за межами Києва.
Поліція оперативно встановила місцезнаходження автомобіля, а через добу затримали зловмисника.
"Для встановлення особи та обставин чоловіка доставили до територіального управління поліції, де він зізнався у вбивстві", – йдеться у повідомленні.
Затриманому загрожує до п’ятнадцяти років тюрми.
Джерело: 24 Канал
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