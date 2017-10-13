Криваве вбивство у Києві: пасажир холоднокровно зарізав таксиста

У Києві трапилось моторошне вбивство. Під час конфлікту з водієм пасажир таксі завдав йому близько 20 ударів ножем.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Києва. Читайте також: У Києві зґвалтували дівчину: опис нападника Після вбивства чоловік вивіз тіло і приховав у лісосмузі за межами Києва. Поліція оперативно встановила місцезнаходження автомобіля, а через добу затримали зловмисника. "Для встановлення особи та обставин чоловіка доставили до територіального управління поліції, де він зізнався у вбивстві", – йдеться у повідомленні. Затриманому загрожує до п’ятнадцяти років тюрми.