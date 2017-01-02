Криваві розбірки у Бразилії забрали життя десятків в’язнів

Більше півсотні людей були вбитими під час бунту у в'язниці міста Манаус, столиці бразильського штату Амазонас.

Про це повідомляє ВВС.

Заворушення спалахнули через війну між ворогуючими бандами, які контролюють торгівлю наркотиками в джунглях Амазонки. Заворушення почалися в неділю ввечері. В'язницю вдалося взяти під контроль в понеділок.

За словами начальника в'язниці Педро Флоренсіоса загибли щонайменше 60 людей, однак число жертв уточнюють.

За даними газети Em Tempo, обезголовлені тіла кількох загиблих викинули через стіну в'язниці.

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