Кривавий флешмоб: як професійні психологи доводять дітей до самогубства

У соціальних мережах з'явилися небезпечні групи, у яких кваліфіковані психологи спонукають підлітків вкорочувати собі життя.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту кіберполіції України.

"Відомо, що фанати таких спільнот називають себе "китами", тому що тварини асоціюються у них зі свободою. Ці кити можуть літати, і цим, можливо, пояснюється те, що цей вид ссавців – один з небагатьох, представники якого добровільно можуть звести рахунки з життям. Тому у всіх шанувальників "моря китів" і "тихих будинків" на особистих сторінках зображені відео або малюнки з китами, що літають", – зазначають у департаменті.

У кіберполіції додали, що адміністратор такої групи у соцмережі схиляє дитину до виконання небезпечних завдань, у більшості яких підліток завдає собі каліцтв та болю. Щоб адміністратор групи знав, що завдання виконано – його потрібно зняти на відео.

"Коли адміністратор групи впевнений в тому, що дитина готова до самогубства, створюється аудіо з музикою, в якому дитина виступає в головній ролі, та оговорюються усі її проблеми, які вона озвучила "провіднику". Єдиний вихід із усіх проблем, який озвучується в цьому "творі", – вчинити самогубство. Перед цим дитина слухає аудіозапис та робить останній крок", – додали у кіберполіції.

Потім такі відеозаписи продаються в мережі Інтернет, або у Darknet.

Також кіберполіція опублікувала список найвідоміших небезпечних акаунтів і груп у соцмережах. Щоб переглянути – перейдіть за лінком.

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Додамо, в Україні набрав популярності ще один небезпечний інтернет-флешмоб, який прийшов до нас з США.