Кривавий лютий: опубліковані фото понад 20 загиблих українських бійців

У мережі з'явились знімки героїв, які загинули у лютому, захищаючи батьківщину від бойовиків у зоні проведення АТО .

Про це пише "Цензор.net".

Видання зазначило, у статті наведені дані про бойові втрати ЗСУ на Донбасі не є остаточними. Зокрема відомо про 21 загиблого війсьоквослужбовця та жінку-волонтера.

Більшість українських бійців загинули у віці від 20 до 30 років.

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Нагадаємо, за минулу добу бойовики відкривали вогонь 69 разів на всіх напрямках. На щастя обійшлося без втрат з української сторони.