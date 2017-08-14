Кривавий напад в Буркіна-Фасо: назвали національність загиблих

Кількість жертв внаслідок кривавого нападу радикальних ісламістів, близьких до угруповання "Ісламська держава", на ресторан в столиці Буркіна-Фасо зросла до 18 осіб.

Внаслідок терористичною атаки в столиці Буркіна-Фасо загинуло 18 осіб, ще восьмеро отримали поранення. Згідно з повідомленням ВВС, ймовірно, один із загиблих – громадянин Франції. Однак ця інформація не підтверджена офіційно.

Інший загиблий – громадянин Туреччини. Цю інформацію вже офіційно підтвердили в МЗС Туреччини.

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Правоохоронці застрелили двох нападників. Однак не відомо, чи кількість жертв вказано з урахуванням цих двох нападників.

Напад стався у місті Уагадугу, що в самому центрі західноафриканської держави Буркіна-Фасо. За повідомленням ЗМІ, нападників було троє, вони приїхали до ресторану Aziz Istanbul на пікапі і з машини відкрили вогонь по відвідувачах, які перебували на відкритій терасі перед закладом.

Стрілянина сталась приблизно о 21:30 за місцевим часом (00:30 за київським).