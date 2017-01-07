Кривавий Супермісяць, сонячне затемнення та північне сяйво — дивовижні фото небесних явищ

Зоряне небо заворожує, змушуючи науковців відкривати все більше таємниць, схованих за межами нашого зору, у далекому Всесвіті.

Проте деякі небесні явища часто тішать людське око, вражаючи своїми масштабами та красою.

Нещодавно над Землею зійшов неймовірно яскравий Супермісяць. Наступного разу таким його можна буде побачили лише у 2034 році.

Ще одне унікальне та навіть містичне явище – затемнення Сонця. Минулого року в Україні його найкраще було видно на Львівщині.

А ось декілька захоплюючих знімків світанку, зроблених з різних куточків світу.

Окрема тема – це грозове небо. Воно лякає і вражає водночас. Так, одну грозу, яка восени обрушилася на Київ, порівняли із апокаліпсисом.

Проте, безперечно, найбільший захват викликає зоряне небо. Центральне західне астрономічне товариство Австралії навіть створило конкурс аматорської астрономічної фотографії, де щороку обирає найкращі світлини зоряного неба.

Особливої уваги також заслуговує таке атмосферне диво, як північне сяйво. Одного разу його вдалося зафіксувати з міжнародної космічної станції.

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