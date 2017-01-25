14:09
25 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росіянам заборонили тримати ведмедів. Пенсії на вечерю
Вєсті Кремля
20:55, 24 січня
Вєсті.UA. Вічний Гройсман. Лопата Кузьміна
Вєсті.UA
19:10, 24 січня
Хто оберігає українців: нова поліція чи стара міліція
ЦРУ
21:45, 24 січня
Випуск новин за 12:00: Суд над Сущенком. Панамські офшори
Випуск новин
12:45, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кривдник Кличка спрогнозував, коли повернеться на ринг

13:31, сьогодні 179 Читать новость на русском

Боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що його повернення у ринг не варто чекати у найближчі 10 років.

Одіозний кривдник Володимира Кличка, який призупинив кар’єру, з поміж іншого через проблеми з наркотиками, не втомлюється дивувати боксерський світ і поза рингом.

Звертаючись до тих, хто цікавився його поверненням у бокс, Тайсон заявив що цього не варто чекати у найближчі 10 років.

Читайте також: Ф'юрі зробив чергову гучну заяву щодо Кличка

Мовляв, якщо й повернеться, то у стилі легендарного Джорджа Формана, який свого часу успішно перезапустив кар’єру після десятирічної паузи і навіть став чемпіоном світу у свої 45.

Повертаючись до Ф'юрі, то які насправді у нього плани навряд чи знає навіть він сам. Адже ще зовсім нещодавно він заявляв про намір вже на весні знову вийти у ринг.

Теги: Україна Бокс
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Почему российская интеллигенция несет пургу про
сьогодні, 12:47 Почему российская интеллигенция несет пургу про "русский мир"
Медіа 1624
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Закон про мову: нельзя тушить пожар бензином
сьогодні, 08:37 Закон про мову: нельзя тушить пожар бензином
Михайло Голубєв 3 6430
Коли гикавка застала зненацька – ефективні вправи в інфографіці
сьогодні, 08:28 Коли гикавка застала зненацька – ефективні вправи в інфографіці
1213
24 січня, 22:27 "2+1": миле та емоційне кіно про цінність батьківства
Юлія Ліпенцева 40
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Фундаментальних причин для падіння гривні немає, – експерт
17 серпня 2016 , 07:03 1
Смертельна ДТП на Закарпатті: двоє загиблих і троє травмованих
 24 вересня 2016 , 17:45
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук