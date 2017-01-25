Кривдник Кличка спрогнозував, коли повернеться на ринг

Боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що його повернення у ринг не варто чекати у найближчі 10 років.

Одіозний кривдник Володимира Кличка, який призупинив кар’єру, з поміж іншого через проблеми з наркотиками, не втомлюється дивувати боксерський світ і поза рингом.

Звертаючись до тих, хто цікавився його поверненням у бокс, Тайсон заявив що цього не варто чекати у найближчі 10 років.

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Мовляв, якщо й повернеться, то у стилі легендарного Джорджа Формана, який свого часу успішно перезапустив кар’єру після десятирічної паузи і навіть став чемпіоном світу у свої 45.

Повертаючись до Ф'юрі, то які насправді у нього плани навряд чи знає навіть він сам. Адже ще зовсім нещодавно він заявляв про намір вже на весні знову вийти у ринг.