Крижані занурення на Водохреща зняли з висоти пташиного польоту в Києві

Купання на Водохреща в Києві / Скріншот з відео

Сьогодні, 19 січня, важливе свято для православних християн – Хрещення Господнє. З цієї нагоди журналісти зняли на відео за допомогою квадрокоптера, як жителі Києва занурювалися в крижану річку в Гідропарку.

Відео опублікувало видання "Українські Новини". Зазначається, що охочих здійснити водохресні купання було чимало. Дехто не побоявся зануритися навіть з головою. Як видно на відео, Дніпро не замерз, тому люди заходили у воду, спираючись на поручні. Читайте також: Водохреще по-козацьки. Бійці стрибнули в ополонку під носом у ворога Рятувальники спостерігали за купанням з берега і на човні у воді.

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