Крижані занурення на Водохреща зняли з висоти пташиного польоту в Києві

Сьогодні, 19 січня, важливе свято для православних християн – Хрещення Господнє. З цієї нагоди журналісти зняли на відео за допомогою квадрокоптера, як жителі Києва занурювалися в крижану річку в Гідропарку.
Відео опублікувало видання "Українські Новини".
Зазначається, що охочих здійснити водохресні купання було чимало. Дехто не побоявся зануритися навіть з головою.
Як видно на відео, Дніпро не замерз, тому люди заходили у воду, спираючись на поручні.
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Рятувальники спостерігали за купанням з берега і на човні у воді.
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