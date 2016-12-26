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Телеканал новин 24 Ксенія після ДТП потребує посиленої реабілітації
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Ксенія після ДТП потребує посиленої реабілітації

23:19, сьогодні 202 Читать новость на русском
Ксеня потребує вашої допомоги
Ксеня потребує вашої допомоги / Facebook

Вже більше 4 місяці Ксенія бореться за своє здорове життя після ДТП.

"Дитина була в комі 2,5 місяці в Україні сказали, що вона безнадійна. У Ксенії важка травма головного мозку мала велику гематому у правій ділянці мозку, яка розсмокталася. Коли ми приїхали через 3 тижні в Чернівці то сталася біда у дитини був інсульт та крововилив в мозок. Потрібна була термінова операція – трипанація мозку. Ми всі молилися та Бог почув наші молитви, операція пройшла успішно", – розповіла мама дитини.

Дівчинка вже почала проходити потрібну реабілітацію у польській клініці. За один місяць лікування батьки сплатили 130 тисяч гривень. Наразі лікарі прогнозують, що потрібно ще два місяці реабілітації.

"Цього тижня нас вчать самостійно сідати на возик та з возика на ліжко. Працюють над правою ніжкою та ручкою, роблять Фанго (парафін) для кращого розігріву м'язів. Після цього краще працює ніжка та ручка. З Ксюшкою два рази на тиждень працює логопед, яка розробляє ротик та язичок. Щоб доня дала свої перші звуки, а потім і слова. Наша родина щодень чекає, коли мозок Ксенії прокинеться та вона згадає своє життя та заговорить", – розповідає мама дівчинки.

Реквізити для допомоги:

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Теги: Україна благочинність
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