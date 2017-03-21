Кто заинтересован в уничтожении украинского химпрома? – анализ

Похоже, что российские химические предприятия перешли к финальной стадии захвата рынка удобрений в Украине при полном содействии украинских чиновников.

Происходит это настолько стремительно, что об этом уже вполне правомерно говорить, как об очередной "зраде".

Об этом говорится в статье "Альтернативный" импорт: кто может быть заинтересован в уничтожении украинского химпрома", опубликованный РБК-Украина.

Кандидат экономических наук, эксперт Виталий Бабенко отмечает активизацию лоббистских усилий российских "химиков" в Украине.

"90% всего импорта в Украину приходится на четыре российских производителя азотных удобрений – "Еврохим", "Уралхим", "ФосАгро" и "Акрон". Доминирующую роль в этой группе компаний играет "Еврохим". Именно "Еврохим" в судебном порядке предпринимал неоднократные попытки добиться отмены антидемпинговых пошлин в Украине", – говорится в статье.

По итогам 2016 года Украина значительно увеличила в сравнении с предыдущим годом импорт химической продукции из РФ. В частности, импорт одних только минеральных удобрений из России вырос почти до 2 млн тонн. В то же время, собственное производство сократилось в 2016 году более чем на 50%, а уже в 2017 году прогнозируемо остановилось.

Остановка украинских производителей в первую очередь стала результатом странных действий Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ).

"Сначала МКМТ принимает решение о введении антидемпинговых пошлин в отношении импорта удобрений из России. 27 декабря 2016 года МКМТ установила факт демпингового импорта из РФ, а также признала, что существует причинно-следственная связь между демпинговым импортом в Украину некоторых видов азотных удобрений из России и существенным ущербом, причиненным национальному товаропроизводителю. Комиссия также установила, что национальные интересы Украины требуют применения окончательных антидемпинговых мер", – сообщает РБК-Украина.

Однако дальше, как отмечает автор, начало происходить нечто странное.

"Уже 13 февраля 2017 года Межведомственная комиссия по международной торговле, которую возглавляет первый вице-премьер-министр Степан Кубив, принимает решение приостановить действие антидемпинговых мер, принятых в решении Комиссии от 27.12.2016. Этому новому решению дается краткое объяснение – обеспечить весеннюю посевную 2017 года и обеспечить альтернативные поставки удобрений из других регионов. В первую очередь – через отмену таможенных пошлин на эти продукты. Основным выгодополучателем этого решения оказываются, как нетрудно предположить, российские компании во главе с компанией "Еврохим", – говорится в статье.

Автор материала задает вопрос: что произошло между принятием двух противоречащих друг другу постановлений МКМТ от 27.12.2016 и от 13.02.2017? Почему в декабре 2016 года украинские чиновники видели причинно-следственные связи между демпинговым импортом в Украину российских азотных удобрений и вредом, который наносится национальному товаропроизводителю, а уже через полтора месяца эта связь стала для них неочевидной?

По мнению эксперта, закономерным итогом всех этих маневров стала остановка в марте 2017 года двух украинских предприятий по производству азота – в Ровно и Черкассах.

"Логика ползучего захвата российскими "химиками" украинского рынка наталкивает на закономерный вопрос: украинские предприятия остановились, или их все-таки "положили"? Причем – в интересах конкретных российских компаний. В этом контексте совершенно другими красками начинает играть история с 346 млн кубометрами конфискованного газа у компании Ostchem Дмитрия Фирташа. Странным образом мартовское решение "Укртрансгаза" начать процедуру ограничения поставок природного газа для трех крупных химических предприятий страны совпало с февральским приостановлением действий антидемпинговых мер в отношении российских производителей", – утверждается в статье.

Другими словами – одной рукой украинское правительство снимает барьеры для россиян, а другой – перекрывает газ украинским производителям. Оба события происходят практически одновременно.

"Как минимум правительству и первому вице-премьеру Кубиву стоило бы объяснить подобное совпадение. А также тот факт, что для российских химических гигантов в результате действий правительства были не просто открыты шлюзы для масштабного прорыва на украинский рынок накануне сезона посевной, но и обездвижены их ключевые украинские конкуренты под благовидным предлогом повышения конкуренции и необходимости альтернативных поставщиков. Проблема только в том, что "альтернативными поставщиками" оказались хорошо знакомые российские олигархические структуры, а украинские предприятия в несколько действий были попросту парализованы", – пишет аналитик.

"В сухом остатке: после блокадной истории, после скандала с переделом рынка сниженного газа, получаем очередную "плохо пахнущую" историю, в эпицентре которой – снова крупный российский бизнес", – подводит итог эксперт.