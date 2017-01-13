Кубок світу з біатлону. Фуркаду нема рівних, Підручний – сьомий

Капітан української чоловічої збірної Дмитро Підручний показав достойни результат у спринтерській гонці на етапі кубка світу з біатлону, що триває у німецькому Рупольдингу.

Не було рівних у гонці французу Мартену Фуркаду, який з двома нулями випередив свого найближчого переслідувача одразу на 18 секунд.

Другий результат показав австрієць Джуліан Еберхард, а третім кращим на фініші був норвежець Еміль Свендсен.

Найвище серед українців фінішував Дмитро Підручний. З двома нулями у активі він поступився лідеру майже на одну хвилину.

1. Мартен Фуркад (Франція) (0+0) 22:34.2

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7. Дмитро Підручний (Україна) (0+0) +59.5

35. Артем Прима (Україна) (1+1) +1:46.3

47. Віталій Кільчицький (Україна) (0+1) +2:01.2

48. Сергій Семенов (Україна) (1+2) +2:03.0

61. Володимир Семаков (Україна) (2+0) +2:23.0

Ще четверо українських біатлоністів закінчили гонку за межею 30 найкращих, проте всі, крім Володимира Семакова, зможуть взяти участь у гонці-переслідуванні, що відбудеться у Рупольдингу в неділю, 15 січня.

14 січня вболівати у спринтерській гонці можна за українських дівчат.

Нагадаємо, у чоловічій естафетній гонці у Рупольдингу українські спортсмени показали високий 4-й результат.