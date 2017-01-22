Кубок світу з біатлону. Українки знову втратили медалі в естафеті

Жіноча збірна України з біатлону фінішувала за межами п’єдесталу пошани в естафетній гонці на етапі Кубка світу в італійському Антхольці.
Після останньої стрільби українка Анастасія Меркушина вийшла третьою з біатлонного стадіону і мала всі шанси принести команді бронзу.
Проте на останньому колі їй не вдалось втримати переваги над італійкою Доротеєю Вірер і в підсумку Україна втратила шанс на нагороду.
Щоправда, українській збірній у складі Юлії Журавок, Юлії Джими, Валентини Семеренко та Анастасії Меркушиної вдалось суттєво випередити збірну Росії.
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Перемогу у жіночій естафеті здобула збірна Німеччини, другими фінішували француженки.
1. Німеччина (0 + 12) 1: 09: 12.4
2. Франція (0 + 8) +24.2
3. Італія (0 + 9) +33.4
4. Україна (0 + 6) +37.5
5. Росія (0 + 5) +1: 16.0
Нагадаємо, під час етапу Кубка світу в німецькому Рупольдингу у жіночій естафеті Українки також фінішували четвертими, поступившись бронзою норвежкам.
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