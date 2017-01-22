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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кубок світу з біатлону. Українки знову втратили медалі в естафеті

17:06, сьогодні 605 Читать новость на русском
Українки фінішували четвертими
Українки фінішували четвертими / Getty images

Жіноча збірна України з біатлону фінішувала за межами п’єдесталу пошани в естафетній гонці на етапі Кубка світу в італійському Антхольці.

Після останньої стрільби українка Анастасія Меркушина вийшла третьою з біатлонного стадіону і мала всі шанси принести команді бронзу.

Проте на останньому колі їй не вдалось втримати переваги над італійкою Доротеєю Вірер і в підсумку Україна втратила шанс на нагороду.

Щоправда, українській збірній у складі Юлії Журавок, Юлії Джими, Валентини Семеренко та Анастасії Меркушиної вдалось суттєво випередити збірну Росії.

Читайте також: Українець виграв бронзу на етапі Кубку світу з біатлону

Перемогу у жіночій естафеті здобула збірна Німеччини, другими фінішували француженки.

1. Німеччина (0 + 12) 1: 09: 12.4
2. Франція (0 + 8) +24.2
3. Італія (0 + 9) +33.4
4. Україна (0 + 6) +37.5
5. Росія (0 + 5) +1: 16.0

Нагадаємо, під час етапу Кубка світу в німецькому Рупольдингу у жіночій естафеті Українки також фінішували четвертими, поступившись бронзою норвежкам.

Теги: Україна Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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