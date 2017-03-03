Куди поїхати 8 березня: одноденна мандрівка

На екватор тижня випало цьогоріч 8 березня – Міжнародний жіночий день. Відтак наступна середа – єдиний вихідний: ні додаткового дня до, ні після. І справді, аби відірватися від роботи, рвонути в якусь подорож і насолодитися першими подихами весни, часу небагато.

Тому сайт "24" пропонує вам декілька варіантів поїздок – як в Україні, так і за кордоном, одного дня для яких буде цілком достатньо. Єдине, що вам потрібно – це заздалегідь спланувати мандрівку: від списку необхідних речей, бронювання житла до покупки авіаквитків. На це маєте трішки менше тижня.

Відпочинок в Україні

Парк "Софіївка", Умань

Краса грекині Софії де Вітт ще у далекому 1796 році не на жарт полонила польського магната Станіслава Потоцького. Ще б пак, адже створити на честь своєї дружини парк, площа якого майже 180 гектарів, насмілиться не кожен. Тоді дружина багатія допомогла йому з ідеєю: підказала, аби ця, на сьогодні, унікальна пам’ятка садово-паркового мистецтва була просякнута атмосферою стародавніх Риму та Греції.

Тому будете блукати серед кам’яних гротів і печер, статуй античних богів, надибаєте острів Цирцеї, званий ще островом кохання, відчуєте прохолоду завдяки чималій кількості ставків, басейнів, водних каскадів. А якщо все це бачити із першими променями весняного сонця, це більш ніж романтика.

Львів

Інколи здається, аби відчути та ввібрати у себе дух цього середньовічно-модерного міста, і вічності замало. Однак експрес-тур по Львову можна влаштувати і за один день. Цього вистачить, аби скуштувати кави у затишних кафе, прогулятися колоритною площею Ринок, піднятися на Високий Замок, відвідати старовинні храми, замовити екскурсію найцікавішими місцями, а після всього – вивчати нічне місто, яке не менш прекрасне, ніж у денну пору.

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Мигія

На противагу спокійній, романтичній та колоритній атмосфері Львова, активний відпочинок та порцію драйву здатна подарувати Мигія. Це село на Миколаївщині називають "маленькою Швейцарією" завдяки його скелястим острівцям і порогам посеред Південного Бугу, а також багатій природі та красивим пейзажам. Така місцина надихає взяти наплічник, напнути намет, сісти в байдарку та плисти за течією.

До слова, Мигія забезпечує чи не усіма видами водних розваг. Є тут і рафтинг, і слалом на каяркаях, і катамарани. Зрештою, святковий вихідний, що не за горами – чим не привід зарядитися енергією?

За кордоном

Пловдив (Болгарія)

Одне з міст Європи, куди вже завітала весна, адже навколо вже починають цвісти дерева та кущі. Через два роки це болгарське поселення, що розкинулось на березі річки Маріца, змагатиметься за звання культурної столиці Європи. До такого конкурсу тут готуються вже: реставрують фонтани, будують паркінги, приводять до ладу підземні переходи, а вулиці і парки прикрашають деревцями і квітами.

Головною ж пам’яткою міста є римський амфітеатр. Поруч з такою античною спорудою у місті є дух модерності: тут "заселився" стріт-арт – малюнки вуличні художники створюють як на стінах будинків, так і на скелях. Тому якщо хочете відчути тепло та гостинність цього містечка – тоді вам сюди.

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Прага (Чехія)

На початку березня це місто наповнюється романтичним настроєм. Адже столиця Чехії починає зацвітати. Якщо на свято ще й поталанить із погодою, сміливо вирушайте на прогулянку Старим Містом, відвідуйте оглядові майданчики та музеї, а ще обов’язково скуштуйте тамтешню кухню.

Після частувань не відмовте у задоволенні споглядати на Фюрстенбергські сади, зроблені у вигляді каскадів. Саме з цього місця відкривається дивовижна панорама на Прагу, зокрема, на червоні дахи її будівель. Чудовим завершенням одноденної подорожі у це місто буде прогулянка Карловим мостом, що простягається через річку Влтаву.

Рига (Латвія)

Одним із найкращих міст для знайомства із весною вважають і столицю Латвії. Принаймні, на початку березня це дозволяє м’який клімат цієї країни. Тому без роздумів вирушайте у це місто, якщо хочете відпочити від важкого робочого тижня або ж зробити перерву всередині нього. До таких послуг – Старе місто, атмосферу якого створюють затишні кав’ярні, вузькі вулички , а ще – чимало архітектурних шедеврів. Варті відвідування – церква Святого Петра, Порохова вежа, Ризький замок.

Відтак, вибір за вами! Свої варіанти, куди ще можна поїхати 8 березня, пишіть у коментарях.