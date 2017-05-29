Плануємо відпустку: невідомі напрямки для туристів

Тут ви точно не були! Так-так, в цій статті ми розповімо вам про надзвичайно красиві місця, куди варто з'їздити у відпустку, але про які чомусь не розповідають у модних журналах.

Отже, ТОП-7 невідомих більшості туристів місць для відпустки за версією "24".

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Острів Марієтос

Про Мексику знають всі і багато хто вже там бував. Але є у цій пристрасній країні таємничий підземний пляж. Туди не так вже й легко дістатися. Потрібно йти лодкою через туннель – ну або ж вплав.

Пляж Кохання, як його називають місцеві, розташований в 40 кілометрах на захід від Пуерто-Вальярта, в бухті Бандерас. Острів, в якому заховалась місцина, виник ще близько тисячі років тому внаслідок активізації вулкану.



На таємному пляжі іноді буває зовсім безлюдно

Якщо ви ризикнете дістатись Пляжу Кохання, відчуєте кожною порою свого тіла, який же прекрасний світ навколо!

Карибські острови

В карибському басейні, окрім усім відомих Аруби, Багамських островів, Барбадосу, Ямайки та Гаїті, заховалося кілька невеличких островів, які причарують своєю дивовижністю і будуть не настільки переповнені туристами. Мова йде про острови Бонайре, Гренада, Домініка, Кюрасао.

Острів Бонайре має неабиякої краси природу і чудовий підводний світ. До речі, завширшки він всього 8 кілометрів! Тут, як в принципі і на більшості Карибських островів, найкраще займатися дайвінгом. До речі, саме тут зареєстровано близько 450 видів лише риб. На цьому острові розташований національний парк Вашингтон-Слагбаї, де ви побачите у диких умовах купу рожевих фламінго!



Дивовижні птахи, які ніби прилетіли зі сторінок казки

Гренада відома ще з піратських розповідей. ЇЇ згадують не так часто, як славнозвісну Тортугу, яка, до речі, теж є тут, у Карибському басейні. І все ж на Гренаді обов'язково вартує познайомитись із місцевим населенням. Зазвичай вони дуже привітні і веселі. І знають безліч цікавих історій про піратів – сподіваємось, що лише вигаданих!

Найцікавішими тут є коралові рифи. Також для туристів цікавим буде фестиваль "Рейнбоу-Сіті", що проводиться щорічно на початку серпня. В цей період місцеві жителі святкують визволення з рабства.

А у заповіднику Гренада-доув ви можете натрапити на "невидиму пташку" (рідкісний вид голубів). А взагалі на острові три національні парки і один вищезгаданий заповідник.



Ви не бачили справжнього лазурного моря, якщо не відпочивали на Кюрасао. Настільки яскравий і гарний колір води, що у перші секунди навіть хочеться примружити очі. І ця краса на фоні абсолютно білого піску! Лише заради такого пляжу варто відвідати острів. До того ж, звідси ви можете дістатись до сусідніх Аруби і Бонайре всього за 7 євро. Таким чином, можна поєднати незайману природу, що зачаровує, та активний відпочинок із клубами та яхтами на Арубі. До речі, коли відвідуватимете Кюрасао, обов'язково скуштуйте місцевий суп з подорожника та яловичини, а також "кеши-йена" (сирний пиріг з помідорами, курятиною та незвичним соусом).

Гейзери, водоспади та гарячі джерела з кратерів вулканів. Цікаво? Це все ви побачите на острові Домініка. Окрім того, як і на інших островах, тут небияка природа. На березі ще є така дивина, як чорний пісок...

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Сієм-Ріп, Камбоджа

Таємнича і загублена – ці два синоніми ідеально характеризують Камбоджу, а особливо район Сієм-Ріп. Ви пам'ятаєте серіал "Загублений світ"? Так от ця місцевість – аналог загубленого світу, якби там ще й було старовинне місто. Це абсолютно інша культура, інша історія, архітектура. Кожен схід сонця, кожен промінчик, який продиратиметься крізь старовинний храм, та тропічні рослини викарбуються у вашій пам'яті на все життя. І потім ще досить тривалий час при спогадах так приємно щемітиме серце. Ви прикладете максимальну кількість зусиль, щоб хоча б раз приїхати сюди знову.

Що ж за старовинний храм – виникає питання. Мова йде про храм кхемерського народу Ангкор. "Місто-храм" займає близько 200 квадратних метрів площі. Колись його будували на честь індуїстського бога Вішну. Храм за сотні років так і лишився неторканим. А Сієм-Ріп – це, фактично, ворота у "місто-храм". Можна сказати, що цей район Камбоджи є сумішшю сучасного життя із давнім минулим.

Ангкор складається з кількох храмів: Пном-Бакхенг, Ангкор-Тхор, Байон, Ангкор-Ват, Та-Пром.

Ісла-Мухерес

"Острів жінок" – саме так його назва перекладається, розташований біля Мексики. На його території ще з часів майя залишилось багато керамічних скульптур жінок. Тому, власне, острів і отримав таку назву.

Тут є і пляжі для туристів, і тропічні джунглі, і страдовній храм богині Ішчел, і піраміда, споруджена в її честь, і навіть черепахова ферма. Але найцікавіше – підводний музей скульптур. Скульптури зробили спеціально, щоб відволікти туристів від справжніх коралових рифів. Різного характеру статуй тут 400 штук.



Цей підводний музей – найбільший у світі

А ще тут є підводна печера сплячих акул! Чим вона унікальна? Зазвичай акули не можуть зупинятися на тривалий час, бо інакше вони не матимуть як дихати. Але в цій печері вони застигли без будь-яких рухів...

Мармурові печери Патагонії

Патагонія само по собі досить цікава і ще недостатньо досліджена туристами. Розташована ця територія у Південній Америці. Де-факто вона є одразу в двох країнах: Аргентині та Чилі. До колонізації на цій території проживали індіанці. Природа тут дика і неторкана людиною, а тому прекрасна.



Тільки тут можна повністю відпочити душею

Але є одне місце, яке не залишить байдужим нікого. Мова про мармурові печери, розташовані на чилійському боці Патагонії. Всередині вони ніби сяють. Направду, видовище захоплює подих.

Гондурас

Ця країна розташована у Центральній Америці. Майже вся країна скелиста, періодично трапляються ріки. Але береги Гондурасу омиває відразу два океани: Атлантичний і Тихий. Подорож тут можна спланувати на будь-який смак, але туристичний сезон триває тільки з лютого по квітень. Тут багато національних парків, але найцікавішим є архітектура, яка збереглась ще з колоніальних часів.



Пляжі Гондураса

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Сіамська затока

Це справжній рай на Землі. Тут розташовані острови Таїланду: Самуї, Ко Панган, Ко Тао. Якщо перші два – відомі для туристів, то останній – не менш цікавий, хоча й відносно маловідомий. Це місце ще називають "Черепаховим островом". Саме тут можна поплавати під водою разом із велетенськими черепахами. І цим він особливо цікавий. До того ж саме тут радять вчитись дайвінгу.



Тут можна поплавати із величезними черепахами