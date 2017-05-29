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Плануємо відпустку: невідомі напрямки для туристів

21:00, сьогодні 258 Читать новость на русском
Куди поїхати у відпустку: невідомі напрямки для туристів
Куди поїхати у відпустку: невідомі напрямки для туристів / Достопримечательности мира

Тут ви точно не були! Так-так, в цій статті ми розповімо вам про надзвичайно красиві місця, куди варто з'їздити у відпустку, але про які чомусь не розповідають у модних журналах.

Отже, ТОП-7 невідомих більшості туристів місць для відпустки за версією "24".

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Острів Марієтос

Про Мексику знають всі і багато хто вже там бував. Але є у цій пристрасній країні таємничий підземний пляж. Туди не так вже й легко дістатися. Потрібно йти лодкою через туннель – ну або ж вплав.

Пляж Кохання, як його називають місцеві, розташований в 40 кілометрах на захід від Пуерто-Вальярта, в бухті Бандерас. Острів, в якому заховалась місцина, виник ще близько тисячі років тому внаслідок активізації вулкану.

Збираємось у подорож: Пляж Кохання у Мексиці
На таємному пляжі іноді буває зовсім безлюдно

Якщо ви ризикнете дістатись Пляжу Кохання, відчуєте кожною порою свого тіла, який же прекрасний світ навколо!

Карибські острови

В карибському басейні, окрім усім відомих Аруби, Багамських островів, Барбадосу, Ямайки та Гаїті, заховалося кілька невеличких островів, які причарують своєю дивовижністю і будуть не настільки переповнені туристами. Мова йде про острови Бонайре, Гренада, Домініка, Кюрасао.

Острів Бонайре має неабиякої краси природу і чудовий підводний світ. До речі, завширшки він всього 8 кілометрів! Тут, як в принципі і на більшості Карибських островів, найкраще займатися дайвінгом. До речі, саме тут зареєстровано близько 450 видів лише риб. На цьому острові розташований національний парк Вашингтон-Слагбаї, де ви побачите у диких умовах купу рожевих фламінго!

У Бонайре проживають унікальні види птахів
Дивовижні птахи, які ніби прилетіли зі сторінок казки

Гренада відома ще з піратських розповідей. ЇЇ згадують не так часто, як славнозвісну Тортугу, яка, до речі, теж є тут, у Карибському басейні. І все ж на Гренаді обов'язково вартує познайомитись із місцевим населенням. Зазвичай вони дуже привітні і веселі. І знають безліч цікавих історій про піратів – сподіваємось, що лише вигаданих!

Найцікавішими тут є коралові рифи. Також для туристів цікавим буде фестиваль "Рейнбоу-Сіті", що проводиться щорічно на початку серпня. В цей період місцеві жителі святкують визволення з рабства.

А у заповіднику Гренада-доув ви можете натрапити на "невидиму пташку" (рідкісний вид голубів). А взагалі на острові три національні парки і один вищезгаданий заповідник.


Ви не бачили справжнього лазурного моря, якщо не відпочивали на Кюрасао. Настільки яскравий і гарний колір води, що у перші секунди навіть хочеться примружити очі. І ця краса на фоні абсолютно білого піску! Лише заради такого пляжу варто відвідати острів. До того ж, звідси ви можете дістатись до сусідніх Аруби і Бонайре всього за 7 євро. Таким чином, можна поєднати незайману природу, що зачаровує, та активний відпочинок із клубами та яхтами на Арубі. До речі, коли відвідуватимете Кюрасао, обов'язково скуштуйте місцевий суп з подорожника та яловичини, а також "кеши-йена" (сирний пиріг з помідорами, курятиною та незвичним соусом).

Гейзери, водоспади та гарячі джерела з кратерів вулканів. Цікаво? Це все ви побачите на острові Домініка. Окрім того, як і на інших островах, тут небияка природа. На березі ще є така дивина, як чорний пісок...

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Сієм-Ріп, Камбоджа

Таємнича і загублена ці два синоніми ідеально характеризують Камбоджу, а особливо район Сієм-Ріп. Ви пам'ятаєте серіал "Загублений світ"? Так от ця місцевість аналог загубленого світу, якби там ще й було старовинне місто. Це абсолютно інша культура, інша історія, архітектура. Кожен схід сонця, кожен промінчик, який продиратиметься крізь старовинний храм, та тропічні рослини викарбуються у вашій пам'яті на все життя. І потім ще досить тривалий час при спогадах так приємно щемітиме серце. Ви прикладете максимальну кількість зусиль, щоб хоча б раз приїхати сюди знову.

Що ж за старовинний храм виникає питання. Мова йде про храм кхемерського народу Ангкор. "Місто-храм" займає близько 200 квадратних метрів площі. Колись його будували на честь індуїстського бога Вішну. Храм за сотні років так і лишився неторканим. А Сієм-Ріп це, фактично, ворота у "місто-храм". Можна сказати, що цей район Камбоджи є сумішшю сучасного життя із давнім минулим.

Ангкор складається з кількох храмів: Пном-Бакхенг, Ангкор-Тхор, Байон, Ангкор-Ват, Та-Пром.

Ісла-Мухерес

"Острів жінок" – саме так його назва перекладається, розташований біля Мексики. На його території ще з часів майя залишилось багато керамічних скульптур жінок. Тому, власне, острів і отримав таку назву.

Тут є і пляжі для туристів, і тропічні джунглі, і страдовній храм богині Ішчел, і піраміда, споруджена в її честь, і навіть черепахова ферма. Але найцікавіше підводний музей скульптур. Скульптури зробили спеціально, щоб відволікти туристів від справжніх коралових рифів. Різного характеру статуй тут 400 штук.

Підводний музей
Цей підводний музей – найбільший у світі

А ще тут є підводна печера сплячих акул! Чим вона унікальна? Зазвичай акули не можуть зупинятися на тривалий час, бо інакше вони не матимуть як дихати. Але в цій печері вони застигли без будь-яких рухів...

Мармурові печери Патагонії

Патагонія само по собі досить цікава і ще недостатньо досліджена туристами. Розташована ця територія у Південній Америці. Де-факто вона є одразу в двох країнах: Аргентині та Чилі. До колонізації на цій території проживали індіанці. Природа тут дика і неторкана людиною, а тому прекрасна.

Найкраще місце для відпочинку
Тільки тут можна повністю відпочити душею

Але є одне місце, яке не залишить байдужим нікого. Мова про мармурові печери, розташовані на чилійському боці Патагонії. Всередині вони ніби сяють. Направду, видовище захоплює подих.

Гондурас

Ця країна розташована у Центральній Америці. Майже вся країна скелиста, періодично трапляються ріки. Але береги Гондурасу омиває відразу два океани: Атлантичний і Тихий. Подорож тут можна спланувати на будь-який смак, але туристичний сезон триває тільки з лютого по квітень. Тут багато національних парків, але найцікавішим є архітектура, яка збереглась ще з колоніальних часів.

Незвичайні місця для туристів
Пляжі Гондураса

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Сіамська затока

Це справжній рай на Землі. Тут розташовані острови Таїланду: Самуї, Ко Панган, Ко Тао. Якщо перші два відомі для туристів, то останній – не менш цікавий, хоча й відносно маловідомий. Це місце ще називають "Черепаховим островом". Саме тут можна поплавати під водою разом із велетенськими черепахами. І цим він особливо цікавий. До того ж саме тут радять вчитись дайвінгу.

Черепаховий острів - тут варто вчитись дайвінгу
Тут можна поплавати із величезними черепахами

Автор: Анастасія Ковач-Петрушенко
Теги: LifeStyle Публікації Подорожі Статті
Джерело: 24 канал
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