Куховарка бойовиків зі Слов’янська добровільно здалася СБУ

Співробітники Служби безпеки України переконали колишню учасницю незаконного збройного формування "ДНР" добровільно скласти зброю.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Мешканка Донеччини влітку 2014 року через фінансові проблеми та відсутність постійної роботи вступила до складу одного з терористичних формувань. Вона готувала їжу, облаштовувала побут бойовиків у Слов’янську. За виконану роботу жінка отримувала харчі та одяг. Після звільнення міста силами антитерористичної операції вона разом з бойовиками переїхала до Донецька,

– повідомили в СБУ.

Там додали, що через деякий час, усвідомивши злочинність своїх дій та аморальний спосіб життя бойовиків, основна частина з яких мали судимості, жінка добровільно залишила злочинців, повернулася на підконтрольні українській владі території, переховуючись від правоохоронних органів.

У січні цього року колишня учасниця незаконного збройного формування дізналася про програмою СБУ "На тебе чекають вдома" і вирішила скористатися нею.

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Написавши заяву про добровільний вихід зі складу "ДНР", жінка сподівається на передбачене законодавством України звільнення від кримінальної відповідальності.