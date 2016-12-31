Кулеба розтлумачив значення провокативної статті Пінчука

Стаття Віктора Пінчука в Wall Street Journal написана для команди новообраного Президента США Дональда Трампа.

Таку думку висловив постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що це не реальна політика, а лише гра в неї. Дипломат назвав таку статтю "західним турне проекту "Трудящі вимагають примирення з Росією".

Колонка прекрасна. Прекрасна своєю витонченою відвертістю, маніпулятивністю і провокативністю. Все зроблено за канонами сучасного мистецтва. Щоб автора капіталізувати, а людей змусити рефлексувати,

– сказав Кулеба.

За його словами, автор побудував аргументацію на принципово хибному постулаті про те, що Росія готова гарантувати стабільність України в обмін на поступки з боку України.

"Автор зводить в абсолютне виправдання будь-чого аргумент про "тисячі життів, які треба врятувати". За логікою автора неминуче дійдеш висновку, що найкращий спосіб врятувати тисячі життів – це невідкладно знищити своїми руками державу Україну", – написав Кулеба.

Він вважає, що статтю писали не для української аудиторії.

Автору байдужа моя і ваша думка про його колонку. По-перше, тому що вона написана для інших аудиторій - в основному для команди нового президента Трампа і трохи для команди старого президента Путіна. Дивіться, пише автор, я в темі, я в тренді, зі мною можна говорити. По-друге, тому що автор колонки знає, що щоб він не написав, а світлі голови все одно стануть до нього в чергу, щоб відвідати його незмінно солідний захід в Давосі, виступити на наступному незмінно крутому YES та прийти на відкриття наступної виставки в незмінно чудовий PinchukArtCentre,

– написав Кулеба.

Нагадаємо, Пінчук написав статтю для видання The Wall Street Journal, в якій пропонує Україні зробити вибір і піти на "болючі компроміси" заради миру. Зокрема, відмовитися від членства в ЄС та від Криму.