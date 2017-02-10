Культові Deep Purple випускають новий злободенний альбом

Легендарна британська рок-група Deep Purple випустить ювілейний, двадцятий за рахунком студійний альбом.
Про це повідомляється на офіційному сайті гурту. Дата виходу альбому 7 квітня 2017. Він буде називатися "Infinite" – "Нескінченність".
Обкладинку альбому прикрашає криголам, який в льодах проклав математичний символ нескінченності.
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Група також виклала на своєму сайті відео до треку "Time for Bedlam" з нового альбому. У композиції піднімається вічна тема маленької людини, продажних політиків і потужного репресивного державного апарату.