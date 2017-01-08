Культові радянські фільми переклали на закарпатську: кумедне відео

Що було б, якби відомі радянські стрічки знімали на Закарпатті та культові кіногерої говорили по-закарпатськи!?

На це питання якраз і відповіли майстри комедійного жанру з вищезазначеного краю, які оприлюднили відповідне веселеньке відео в Youtube.

Зауважимо, що таким чином автори ролика привітали всіх з різдвяними святами.

"Різдвяно-новорічний період у багатьох асоціюється з сімейним переглядом культових радянських кінострічок. Цього Різдва відомі крилаті кінофрази нарешті зазвучать і "по-нашому", – йдеться у підписі до відео.

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