Культовий американський письменник пішов з життя

У віці 77 років помер відомий американський письменник Роберт Уоллер.

Роберт Джеймс Уоллер за своє життя прославився не лише в якості письменника, а й як фотограф та музикант, пише Associated Press.

Письменник помер в своєму будинку в місті Фредериксберг після тривалої боротьби з раком.

Деякі з його книг були внесені в список бестселерів New York Times, в тому числі книга "Мости округу Медісон", що стала бестселером в 1993 році. Уоллер написав цю книгу лише за 11 днів.

Окрім того, Уоллер написав такі відомі романи Slow Waltz in Cedar Bend, "Бійня в Пуерто Вальярта" і збірник Just Beyond the Firelight.

