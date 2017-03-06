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РОМАН НАСІРОВ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ СУД УКРАЇНА - РОСІЯ

Культовий фінський гурт заявив про розпад

20:01, сьогодні 373 Читать новость на русском
Гурт HIM
Гурт HIM / Фото з Facebook

Популярний гурт HIM з Фінляндії оголосив про завершення свого існування.

Про таке рішення музиканти повідомили на офіційній сторінці у Facebook.

Після чверті століття любові і металу ми відчуваємо, що HIM завершили свій шлях і прийшла пора прощатися. Ми виконали завдання, склали пазл і повернули ключ у замку. Дякуємо,
– йдеться у повідомленні.

Прощальний тур гурту розпочнеться 14 червня у Барселоні і триватиме декілька місяців із фінальним концертом 17 грудня в Лондоні.

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Музиканти HIM заявили про себе ще в 1991 році. Чи не найвідомішим їхнім альбомом був Razorblade Romance, а останню платівку музиканти представили ще у 2013 році.

Теги: LifeStyle Музика Фінляндія Культура
Джерело: 24 Канал
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