Культовий фінський гурт заявив про розпад

Популярний гурт HIM з Фінляндії оголосив про завершення свого існування.

Про таке рішення музиканти повідомили на офіційній сторінці у Facebook.

Після чверті століття любові і металу ми відчуваємо, що HIM завершили свій шлях і прийшла пора прощатися. Ми виконали завдання, склали пазл і повернули ключ у замку. Дякуємо,

– йдеться у повідомленні.

Прощальний тур гурту розпочнеться 14 червня у Барселоні і триватиме декілька місяців із фінальним концертом 17 грудня в Лондоні.

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Музиканти HIM заявили про себе ще в 1991 році. Чи не найвідомішим їхнім альбомом був Razorblade Romance, а останню платівку музиканти представили ще у 2013 році.