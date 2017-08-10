Культовий український рок-гурт готує новий реліз: ексклюзив

Легендарний український рок-гурт "Брати Гадюкіни" готує новий альбом під назвою "Сміх і гріх".

Альбом вийде наприкінці року, а сингл лише восени. Його назву придумав ударник гурту на прізвисько "Лузя". Ідею взяв з самого життя.

В альбомі буде 12 нових пісень. На платівці можна буде почути голос покійного фронтмена гурту, Кузі.

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Грають Гадюкіни не лише на популярних фестивалях – вони неодноразово виступали в зоні АТО. Такі концерти, кажуть, хоч і важкі, але потрібні: як бійцям, так і самим музикантам. Справа робиться – альбом пишеться – легендарні Гадюкіни живуть.