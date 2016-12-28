  • укр
  • рус
15:30
28 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Еліксир молодості Путіна. В Росії палять Біблію
Вєсті Кремля
21:01, 27 грудня
Вєсті.UA. Повернення
Вєсті.UA
20:42, 27 грудня
Політичні підсумки 2016 року: як і які закони приймали депутати
ЦРУ
22:47, 27 грудня
Випуск новин за 14:00: Чому українці досі не отримали безвіз. Мільйонна допомога від ЄС
Випуск новин
15:00, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Новини Політика
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кума Пісного можуть призначити "смотрящим" по митниці в ГПУ, – ЗМІ

15:22, сьогодні 38 Читать новость на русском
ГПУ
ГПУ / 112.ua

Сергія Сердюка, якого називають кумом генерала СБУ Василя Пісного, ще до новорічних свят призначать на керівну посаду в ГПУ, де він буде здійснювати нагляд за роботою митниці.

Про це пише портал Depo.ua з посиланням на джерела в Генеральній прокуратурі. Зазначається, що кандидатура Сердюка вже узгоджена і в найближчі дні генпрокурор Юрій Луценко підпише відповідне розпорядження.

ЗМІ нагадали, що ім'я Сергія Сердюка фігурувало в пресі в зв'язку з гучними корупційними скандалами на митниці.

22 листопада, коли вперше в ЗМІ з'явилися повідомлення про можливе призначення Сердюка прокурорським "смотрящим" за митницями, народний депутат України Володимир Парасюк, який раніше влаштував бійку з генералом Пісним, застерігав, що таке кадрове рішення буде мати вкрай негативний ефект.

"Всі чудово знають, що це за людина (Сергій Сердюк). У нього немає ні честі, ні совісті. Він ніколи в житті порядно не жив, тому тут навіть нічого коментувати – він повинен сидіти в тюрмі", – говорив тоді Парасюк.

При цьому нардеп зазначав, що Сердюк, встановивши контроль над усіма митницями, може запровадити на них корупційні схеми: співробітників відомства або почнуть шантажувати і вимагати від них гроші, або підставляти і порушувати кримінальні справи. "Тут немає нічого нового, саме цим Пісний займався все своє життя", – підкреслив Парасюк.

Теги: ЗМІ Юрій Луценко Політика ГПУ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
26 грудня, 22:01 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
Катастрофа Ту-154 – подтверждение необратимости раскола между Украиной и Россией
сьогодні, 15:02 Катастрофа Ту-154 – подтверждение необратимости раскола между Украиной и Россией
Ян Валетов 1275
Не лише принцеса Лея. 5 культових ролей Керрі Фішер
сьогодні, 14:30 Не лише принцеса Лея. 5 культових ролей Керрі Фішер
539
За кого голосуватимуть українці на виборах до парламенту (Інфографіка)
сьогодні, 14:16 За кого голосуватимуть українці на виборах до парламенту (Інфографіка)
1397
До міжнародного дня кіно. 10 українських фільмів, що справді заслуговують на увагу
сьогодні, 13:10 До міжнародного дня кіно. 10 українських фільмів, що справді заслуговують на увагу
4 5243
Батальйон "Айдар" зазнав важких втрат: інформація про загиблих
 2 листопада , 19:26 40
Надійні партнери так не роблять, – у Порошенка прокоментували "неприємну новину" щодо безвізу
 18 листопада , 08:04 17
Мовний скандал в Черкасах: покупця видворили через українську мову
 29 липня , 20:22 120
Скільки коштує відпочинок у Криму: навіть багаті росіяни в шоці
 28 червня , 17:29 11
Скандал зі взуттям Тимошенко за 40 тисяч євро отримав продовження
 13 липня , 13:48 25
Саакашвілі опублікував обурливий факт про журналістку, яка накинулася на нього в ефірі ток-шоу
 17 грудня , 11:26 2
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук