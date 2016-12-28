Кума Пісного можуть призначити "смотрящим" по митниці в ГПУ, – ЗМІ

Сергія Сердюка, якого називають кумом генерала СБУ Василя Пісного, ще до новорічних свят призначать на керівну посаду в ГПУ, де він буде здійснювати нагляд за роботою митниці.

Про це пише портал Depo.ua з посиланням на джерела в Генеральній прокуратурі. Зазначається, що кандидатура Сердюка вже узгоджена і в найближчі дні генпрокурор Юрій Луценко підпише відповідне розпорядження.

ЗМІ нагадали, що ім'я Сергія Сердюка фігурувало в пресі в зв'язку з гучними корупційними скандалами на митниці.

22 листопада, коли вперше в ЗМІ з'явилися повідомлення про можливе призначення Сердюка прокурорським "смотрящим" за митницями, народний депутат України Володимир Парасюк, який раніше влаштував бійку з генералом Пісним, застерігав, що таке кадрове рішення буде мати вкрай негативний ефект.

"Всі чудово знають, що це за людина (Сергій Сердюк). У нього немає ні честі, ні совісті. Він ніколи в житті порядно не жив, тому тут навіть нічого коментувати – він повинен сидіти в тюрмі", – говорив тоді Парасюк.

При цьому нардеп зазначав, що Сердюк, встановивши контроль над усіма митницями, може запровадити на них корупційні схеми: співробітників відомства або почнуть шантажувати і вимагати від них гроші, або підставляти і порушувати кримінальні справи. "Тут немає нічого нового, саме цим Пісний займався все своє життя", – підкреслив Парасюк.