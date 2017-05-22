Кума Путіна Медведчука підтримує українська влада, бо досі не порвала із Москвою, – Лук'яненко

Український політик, лідер організації "Український вибір" Віктор Медведчук надалі зберігає серйозний вплив в Україні. Усе тому, що в цьому проросійському політику сприяє чинна українська влада.

Про це в коментарі виданню "Гордон" заявив український дисидент, політик, громадський діяч, перший Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді Левко Лук'яненко.

"Чому Медведчук досі зберігає такий вплив в Україні? Тому й зберігає, що його підтримує українська влада. Хто персонально – сказати важко, але очевидно: наша державна верхівка підтримує Медведчука", – наголосив Лук'яненко.

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На його думку, українська влада підтримує Медведчука, тому що сама не до кінця порвала з Москвою і зберігає з нею старі зв'язки.

Начебто, в українській верхівці повинні бути люди, які будуть воювати з Путіним і його впливом усередині України. Але їх або немає, або вони цього не хочуть, звідси і терпиме ставлення, зокрема до кума Путіна Медведчука,

– наголосив український дисидент.

Водночас Лук'яненко висловив упевненість, що вимогу українського суспільства про розслідування "злочинної діяльності Медведчука" буде виконано. Цьому, на думку політика, може й сприяти Президент України Петро Порошенко.

"Впевнений, врешті-решт цю вимогу буде виконано. Думаю, Порошенко прискорить цей процес. У мене критичне ставлення до президента, але я вдячний йому, що він діє, як український президент, а саме обмежує вплив російських ЗМІ та інтернету, тим паче, що Московія вела інформаційну війну проти України з 1991 року", – наголосив дисидент.