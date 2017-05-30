Курченку повідомлено про підозру у скоєнні злочину та оголошено в розшук

Українському бізнесменові Сергієві Курченку, наближеному до екс-президента України Віктора Януковича, у вівторок, 30 травня, прокуратура Одещини погодила і скерувала повідомлення про підозру у скоєнні злочину.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Зазначається, що Курченко підозрюється у скоєнні низки злочинів, серед яких – створення злочинної організації, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом тощо.

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Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом створення злочинної організації та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах при реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів у так званій "злочинній схемі С. Курченка",

– мовиться у повідомленні ГПУ.

Окрім того, повідомлення про підозру складено ще одному фігуранту злочинної організації, причетному до оборудок з паливом.



За даними слідства, вказані особи перебувають за межами України, у зв’язку з чим їх оголошено у розшук.



У ГПУ додали, що загалом у кримінальному провадженні статус підозрюваних та обвинувачених мають 19 осіб. Серед них колишні керівники ПАТ "Одеський нафтопереробний завод", державні інспектори Одеської митниці, капітани, які здійснювали судозаходи до морських портів з метою маскування фіктивного вивезення нафтопродуктів, колишній керівник підконтрольної компанії та диспетчер цього підприємства.