17:52
30 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Православна хода проти хіп-хопу. Юний Гамлет у Росії
Вєсті Кремля
23:52, 29 травня
Вєсті.UA. Спортивні амбіції Захарченка. Секс-символ у Верховній Раді
Вєсті.UA
23:01, 29 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Випуск новин за 16:00: Обстріли в зоні АТО. Талісман українських військових
Випуск новин
16:45, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УРАГАН У МОСКВІ ВБИВСТВО ПАНКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Курченку повідомлено про підозру у скоєнні злочину та оголошено в розшук

16:14, сьогодні 265
Курченка оголошено в розшук
Курченка оголошено в розшук / Forbes.net.ua/

Українському бізнесменові Сергієві Курченку, наближеному до екс-президента України Віктора Януковича, у вівторок, 30 травня, прокуратура Одещини погодила і скерувала повідомлення про підозру у скоєнні злочину.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Зазначається, що Курченко підозрюється у скоєнні низки злочинів, серед яких – створення злочинної організації, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом тощо.

Читайте також: "Cмотрящий" за бізнесом Курченка арештований з альтернативою вийти під заставу, – Матіос

Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом створення злочинної організації та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах при реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів у так званій "злочинній схемі С. Курченка",
– мовиться у повідомленні ГПУ.

Окрім того, повідомлення про підозру складено ще одному фігуранту злочинної організації, причетному до оборудок з паливом.

За даними слідства, вказані особи перебувають за межами України, у зв’язку з чим їх оголошено у розшук.

У ГПУ додали, що загалом у кримінальному провадженні статус підозрюваних та обвинувачених мають 19 осіб. Серед них колишні керівники ПАТ "Одеський нафтопереробний завод", державні інспектори Одеської митниці, капітани, які здійснювали судозаходи до морських портів з метою маскування фіктивного вивезення нафтопродуктів, колишній керівник підконтрольної компанії та диспетчер цього підприємства.

Теги: Україна Кримінал Сергій Курченко ГПУ Одеса
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Неприпустиме історичне рейдерство Путіна: як діяти Україні
сьогодні, 17:07 Неприпустиме історичне рейдерство Путіна: як діяти Україні
Микола Давидюк 1706
Зрозуміло про Угоду про асоціацію з ЄС: що вона обіцяє Україні
сьогодні, 16:06 Зрозуміло про Угоду про асоціацію з ЄС: що вона обіцяє Україні
Яніна Ткачук 3470
Путин
сьогодні, 15:15 Путин "развел" Макрона, как котенка!
Блог Соцмережі 5529
Кошмарный дипломатический провал Трампа
сьогодні, 13:03 Кошмарный дипломатический провал Трампа
Іван Яковина 2360
Шиапаніс: Україна – унікальна країна, в якій закон можна безкарно ігнорувати
сьогодні, 12:28 Шиапаніс: Україна – унікальна країна, в якій закон можна безкарно ігнорувати
315
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
На Донбасі гинуть мирні люди, а всіх цікавить "Гіві", – радник Горбачова
 8 лютого , 12:23
Як українці святкували Обливаний понеділок: яскраві фото
17 квітня , 20:47
На V Lviv Media Forum презентували книгу репортажів "Вбити дракона. Українські революції"
26 травня , 12:49
На LMF 2017 оголосили про створення нового видавництва
 26 травня , 16:37
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук