Курортний несезон: в мережі показали фото пляжів в окупованому Судаку

За декілька днів до приходу календарного літа пляжі в окупованому Криму все ще в очікуванні напливу туристів.

Фото з пляжів у своєму Twitter опублікувала користувачка Roksolana Today&Крым.

На пляжах спробували навести лад та поприбирати. Щоправда, раніше в мережі показали, як на пляжах в окупованому Судаку – водорості закопували в землю. Не важко здогадатися, що ці водорості потім почнуть гнити.

Читайте також: Скоро сезон: в мережі показали фото найкращого пляжу окупованої Євпаторії

Щодо туристів – на фото видно лише кілька відпочиваючих. Напливу туристів, якого з року в рік чекає окупаційна влада, немає.