Курортний сезон в окупованому Криму та Одесі: промовисте фотопорівняння

В окупованому Криму заявляють, що туристів на окупований півострів приїжджає все менше, навіть у порівнянні з минулим роком.

При цьому, як свідчать фото із соцмереж – туристичний сезон в Одесі в самому розпалі – пляжі переповнені відпочивальниками.

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Як відрізняються пляжі в окупованому Криму та в Одесі дивіться у фотопорівнянні.