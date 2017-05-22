Готівковий курс валют 22 травня: євро продовжує зміцнюватися

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Курс гривні щодо долара 22 травня залишається стабільним, а щодо євро – дещо впав.
Такими є дані сайту finance.ua.
Так, євро на готівковому ринку продавали по 29,53 грн (на 13 копійок дорожче, ніж у п'ятницю), а купували по 28,93 (+12 копійок порівняно з курсом попереднього дня).
Долар у понеділок продавали по 26,39 грн (на три копійки дешевше порівняно з попереднім днем), а купували по 26,14 грн (мінус 4 копійки).
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За курсом НБУ долар 22 травня подешевшав на 3 копійки порівняно з попереднім банківським днем і коштував 26,36 грн. А євро навпаки подорожчав одразу на 10 копійок. Офіційний курс європейської валюти 22 травня становив 29,47 грн.
Зауважимо, долар у травні – порівняно стабільний, стрибки цієї валюти коливаються в межах 1-4 копійок. Аналітики кажуть, що довгі травневі свята призвели до уповільнення зміцнення гривні, але сама тенденція залишилася незмінною.
Євро ж останнім часом стрімко йде вгору. Наприклад, ще 12 травня цю валюту продавали по 28,82, а сьогодні їх ціна зросла майже на гривню. Примітно, що євро сильно зміцнився після перемоги Еммануеля Макрона на виборах президента Франції, які пройшли 7 травня.