Курс валют на 15 березня: євро значно втратив у ціні

Національний банк України оприлюднив офіційні курси валют гривні щодо іноземних валют на середу, 15 березня.
Дані на офіційному сайті державного регуляторного органу свідчать, що ціна долара, у порівнянні із вівторком, 14 березня, зросла лише на копійку.
Відтак, 15 березня вартість "зеленого" становитиме 26,90 гривні.
Водночас курс євро знизився на 7 копійок. Відтак європейська валюта коштуватиме 28,60 гривні.
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