Курс валют на 28 лютого: долар і євро додали в ціні

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на вівторок, 28 лютого.

Так, за інформацією державного регуляторного органу, ціна долара, порівняно з курсом на 27 лютого, зросла на 7 копійок.

Відтак, 28 лютого вартість "зеленого" становитиме 27,05 гривні.

Щодо євро то його вартість зросла не так сильно, як у п’ятницю – цього разу лише на 3 копійки.

Зауважимо, що у вівторок європейська валюта коштуватиме 28,64 гривні.

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