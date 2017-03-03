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Курс валют на 3 березня: Євро продовжує стрімко падати в ціні

08:32, сьогодні 329 Читать новость на русском
Курс валют на 3 березня
Курс валют на 3 березня / УНІАН

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на п'ятницю, 3 березня.

Як йдеться на офіційному сайті державного регуляторного органу, ціна долара, у порівнянні із четвергом, 2 березня, знизилися менше ніж на копійку.

Відтак, 3 березня вартість "зеленого" становитиме 27,09 гривні.

А от євро продовжує дешевшати. Європейська валюта коштуватиме 28,48 гривні. Тобто на 14 копійок дешевше.

Читайте також: Скільки грошей втратила Україна через неможливість торгувати з Росією

Теги: гроші Курси валют Долар Долар-Гривня євро
Джерело: 24 Канал
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