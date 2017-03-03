Курс валют на 3 березня: Євро продовжує стрімко падати в ціні

Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на п'ятницю, 3 березня.
Як йдеться на офіційному сайті державного регуляторного органу, ціна долара, у порівнянні із четвергом, 2 березня, знизилися менше ніж на копійку.
Відтак, 3 березня вартість "зеленого" становитиме 27,09 гривні.
А от євро продовжує дешевшати. Європейська валюта коштуватиме 28,48 гривні. Тобто на 14 копійок дешевше.
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