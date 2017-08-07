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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Курс валют на 7 серпня: долар і євро подешевшали

08:30, сьогодні 503 Читать новость на русском
Курс валют НБУ на 7 серпня
Курс валют НБУ на 7 серпня / tsn.ua

На понеділок, 7 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.

За даними НБУ, станом на 7 серпня вартість євро дещо знизилась.

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Так, у порівнянні з 4 серпня, ціна європейської валюти знизилась на 3 копійки і нині коштує 30,67 гривні.

Подешевшав і долар. Порівняно з п’ятницею, 4 серпня, долар втратив 4 копійки. 7 серпня його офіційна вартість становить 25,84 гривні.

Теги: Новини України НБУ євро Гривня Долар-Гривня Долар Валюта Курси валют
Джерело: 24 Канал
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