Курс валют на 8 серпня: валюта падає в ціні

На вівторок, 8 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.

Так, згідно з даними НБУ, курс євро щодо гривні знизився, якщо порівнювати його із попереднім банківським днем. Євро втратив у ціні 26 копійок і коштуватиме 30,41 гривні.

Також впав у ціні у порівнянні із 8 серпня і долар. Його ціна становитиме 25 гривень і 78 копійок.

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