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Курс валют на 9 серпня: валюта продовжує падіння

08:30, сьогодні 692 Читать новость на русском
Курс валют НБУ на 9 серпня
Курс валют НБУ на 9 серпня / novyny.online.ua

На середу, 9 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.

Так, згідно з даними НБУ, курс євро щодо гривні дещо знизився у порівнянні із попереднім банківським днем. Так, європейська валюта здешевшала всього на 1 копійку та коштує 30,40 гривні.

Водночас втратив у ціні порівняно з 8 серпня і долар. Вартість американської валюти становить 25,73 гривні, що на 5 копійок менше у порівнянні із попереднім днем.

Читайте також: Один з українських банків заявив про намір припинити діяльність

Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Гривня євро Валюта Курси валют
Джерело: 24 Канал
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