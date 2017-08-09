Курс валют на 9 серпня: валюта продовжує падіння

На середу, 9 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.

Так, згідно з даними НБУ, курс євро щодо гривні дещо знизився у порівнянні із попереднім банківським днем. Так, європейська валюта здешевшала всього на 1 копійку та коштує 30,40 гривні.

Водночас втратив у ціні порівняно з 8 серпня і долар. Вартість американської валюти становить 25,73 гривні, що на 5 копійок менше у порівнянні із попереднім днем.

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