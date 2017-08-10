Курс валют на 10 серпня: євро стрімко падає, долар – не дуже

На четвер, 10 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, головна європейська валюта почала стрімко падати в ціні.

Так, згідно з даними НБУ, офіційний курс американського долара у четвер становитиме 25 гривень 72 копійки.

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Це, до слова, лише на одну копійку менше у порівнянні з попереднім банківським днем.

Натомість євро дешевшає набагато стрімкішими темпами.

У четвер його офіційний курс становитиме 30 гривень 17 копійок – це одразу на 23 копійки менше, ніж офіційний курс на середу.