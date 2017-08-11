Курс валют на 11 серпня: долар та євро продовжують падіння

На п'ятницю, 11 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро.

Так, згідно з даними НБУ, офіційний курс американського долара у п’ятницю становитиме 25 гривень 69 копійок. Зазначимо, що це на 3 копійки менше у порівнянні з попереднім банківським днем.

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У своє чергу євро не відстає від долара. Так, у п’ятницю офіційний курс європейської валюти становитиме 30 гривень 14 копійок – це на 3 копійки менше, ніж було в четвер.