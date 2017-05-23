Курс валют на 23 травня: євро продовжує невпинно дорожчати

Офіційний курс гривні щодо долара та євро на вівторок, 23 травня, встановив Національний банк України.

За даними фінансового регулятора, американський долар продовжує дешевшати. Порівняно з попереднім банківським днем, 22 травня, у вівторок "зелений" здешевшав ще на 2 копійки і коштує 26,34 гривні.

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А з європейською валютою все навпаки – євро продовжує стрімко дорожчати. Порівняно з понеділком, євро подорожчав ще на 14 копійок і коштує тепер 29,61 гривні.