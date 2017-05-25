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Курс валют на 25 травня: долар і євро продовжують дешевшати

08:29, сьогодні 204 Читать новость на русском
Курс валют НБУ на 25 травня
Курс валют НБУ на 25 травня / thekievtimes.ua/

Офіційний курс гривні щодо американського долара та євро на четвер, 25 травня, встановив Національний банк України. Основні іноземні валюти вже кілька днів поспіль продовжують здавати позиції.

Станом на 25 травня, офіційний курс американського долара становитиме 26,26 гривень.

Таким чином у порівнянні з попереднім банківським днем "зелений" втратив 4 копійки.

Євро, в свою чергу, теж здав кілька позицій.

Так, у порівнянні із курсом 24 травня, європейська валюта втратила одразу 11 копійок.

Офіційний курс євро на 25 травня – 29,39 гривень.

Читайте також: Незаконна націоналізація "Приватбанку": НБУ обурений рішенням суду

Теги: Україна Валюта Курси валют Гривня Долар-Гривня Долар євро
Джерело: 24 Канал
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