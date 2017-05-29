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Курс валют на 29 травня: євро та долар подорожчали

08:27, сьогодні 109 Читать новость на русском
Курс валют НБУ на 29 травня
Курс валют НБУ на 29 травня / fakty.ictv.ua

На понеділок, 29 травня, Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні щодо американського долара та євро: і американська і європейська валюта зросли у ціні.

За даними фінансового регулятора, долар подорожчав до 26,34 гривні. Таким чином американська валюта додала у вартості 7 копійок, адже у п’ятницю долар коштував 26,27.

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Подорожчав також і євро. У понеділок офіційний курс європейської валюти становить 29,49 відносно гривні. Таким чином євро подорожчав на 3 копійки, адже у п’ятницю, 26 травня, коштував 29,46 гривні.

Теги: Україна Курси валют Валюта Гривня Долар-Гривня Долар євро
Джерело: 24 Канал
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