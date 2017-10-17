Курс валют на 17 жовтня: гривня підросла після вихідних

На вівторок, 17 жовтня, Національний банк України оновив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Після довгих вихідних гривня укріпила свої позиції.

Зокрема, 17 жовтня офіційний курс долара США знизився на 9 копійок – з 21,63 до 26,54 гривні.

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Ще більше подешевшав євро – якщо у п'ятницю курс валюти єврозони до гривні складав 31,58 гривні, то 17 жовтня він знизився до 31,34 гривні.