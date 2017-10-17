Курс валют на 17 жовтня: гривня підросла після вихідних
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На вівторок, 17 жовтня, Національний банк України оновив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Після довгих вихідних гривня укріпила свої позиції.
Зокрема, 17 жовтня офіційний курс долара США знизився на 9 копійок – з 21,63 до 26,54 гривні.
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Ще більше подешевшав євро – якщо у п'ятницю курс валюти єврозони до гривні складав 31,58 гривні, то 17 жовтня він знизився до 31,34 гривні.
Джерело: 24 Канал
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