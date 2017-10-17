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Курс валют на 17 жовтня: гривня підросла після вихідних

09:39, сьогодні 235 Читать новость на русском
Курс валют НБУ на 17 жовтня
Курс валют НБУ на 17 жовтня / fdlx.com

На вівторок, 17 жовтня, Національний банк України оновив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Після довгих вихідних гривня укріпила свої позиції.

Зокрема, 17 жовтня офіційний курс долара США знизився на 9 копійок – з 21,63 до 26,54 гривні.

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Ще більше подешевшав євро – якщо у п'ятницю курс валюти єврозони до гривні складав 31,58 гривні, то 17 жовтня він знизився до 31,34 гривні.

Теги: Новини України НБУ Курси валют Долар-Гривня Гривня Долар євро Валюта
Джерело: 24 Канал
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