Курців та власників ресторанів штрафують не лише за цигарки, а й за кальяни

За цей рік за незаконне куріння у кафе та ресторанах власникам довелося сплатити штрафів на майже пів мільйона гривень.

Виключення – відкриті тераси влітку, там курити кальян можна. Зараз відвідувачі, яким заважає тютюновий дим у закладах громадського харчування, можуть написати скаргу до Держпродспоживчслужби. Читайте також: Чому варто відмовитися від куріння? Відео, яке змушує задуматися Надіслати її можна онлайн чи на пошту відомства. Інспектори обов'язково перевірять заклад. За таке порушення максимальний штраф – 10 тисяч гривень. От тільки на практиці винуватців рідко вдається притягнути до відповідальності.

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