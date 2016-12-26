Курців та власників ресторанів штрафують не лише за цигарки, а й за кальяни
19:56, сьогодні 591 Читать новость на русском
За цей рік за незаконне куріння у кафе та ресторанах власникам довелося сплатити штрафів на майже пів мільйона гривень.
Виключення – відкриті тераси влітку, там курити кальян можна. Зараз відвідувачі, яким заважає тютюновий дим у закладах громадського харчування, можуть написати скаргу до Держпродспоживчслужби.
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Надіслати її можна онлайн чи на пошту відомства. Інспектори обов'язково перевірять заклад. За таке порушення максимальний штраф – 10 тисяч гривень. От тільки на практиці винуватців рідко вдається притягнути до відповідальності.
Джерело: 24 Канал
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