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Телеканал новин 24 Курців та власників ресторанів штрафують не лише за цигарки, а й за кальяни
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Курців та власників ресторанів штрафують не лише за цигарки, а й за кальяни

19:56, сьогодні 591 Читать новость на русском
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За цей рік за незаконне куріння у кафе та ресторанах власникам довелося сплатити штрафів на майже пів мільйона гривень.

Виключення – відкриті тераси влітку, там курити кальян можна. Зараз відвідувачі, яким заважає тютюновий дим у закладах громадського харчування, можуть написати скаргу до Держпродспоживчслужби.

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Надіслати її можна онлайн чи на пошту відомства. Інспектори обов'язково перевірять заклад. За таке порушення максимальний штраф – 10 тисяч гривень. От тільки на практиці винуватців рідко вдається притягнути до відповідальності.

Теги: Україна Заборона куріння
Джерело: 24 Канал
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