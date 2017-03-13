Курятина й огірочки без ГМО та хімії: як створюється український органічний стандарт

В Україні не існує повноцінного національного стандарту для виробництва, обороту, маркування органічних продуктів. Питання це тільки вирішується на законодавчому рівні. Навіщо і кому потрібен цей стандарт – розбиралися журналісти сайту "24".

Чинний Закон був прийнятий в 2013 році. Але з часом Мінагрополітики вирішило доповнити і змінити закон з огляду на ратифікацію Україною Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом і прагнення гармонізувати наше законодавство з правовим полем ЄС. Проект Закону "Про основні засади та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" вже узгоджений в профільному Комітеті Верховної Ради України і очікує перше читання.

Про нюанси органічної сертифікації сайту "24" розповів експерт Офісу ефективного регулювання Мануел Айрапетов.

Що таке органічний стандарт

Органічна продцкція – це продукція, вирощена, виготовлена і продана за певними стандартами: без хімікатів, консервантів, ГМО. Як посадив огірок або помідор – так він і виріс, без додаткових "стимуляцій".

Для підтвердження відповідного статусу існує ціла система норм і правил, а також сертифікації виробництва органічної продукції та оптових трейдерів (включаючи імпортерів і експортерів). Процедура сертифікації – складна і зарегульована. Водночас, у світі існує практика, коли органічну сертифікацію проводять органи державної влади та/або приватні структури. Кожна держава сама вибирає, яку систему сертифікації в органічній сфері вона у себе встановлює. Наприклад, у Німеччині цим займаються приватні компанії.

Органічний стандарт – це турбота про покупця. Щоб він отримав здорову продукцію відповідної якості, не обтяжену гормонами, пестицидами, антибіотиками та іншими хімікатами. В цьому суть органіки,

– пояснив експерт.

Навіщо потрібна сертифікація

Саме сертифікація визначає і підтверджує відповідність суб'єкта підприємницької діяльності правилам і вимогам виробництва, обороту і маркування органічної продукції. Після проходження сертифікації суб'єкт отримує сертифікат і право використання органічного логотипу (органічного знаку якості). Провести органічний продукт неможливо без належної сертифікації, пояснив Айрапетов.

Навіщо потрібен Закон

Він покликаний, власне, створити український органічний стандарт. Це означатиме, що українські органічні виробники і оптові трейдери матимуть можливість сертифікуватися за українським національним органічним стандартом. Для того, щоб він запрацював, є кілька важливих критеріїв, які варто було б врахувати.



У ЄС вся органічна продукція під суворим контролем

Перший: він повинен вписуватися в правове поле України. Це не повинен бути камінь, який розрізає хвилю, а струмочок, який втікає в загальну річку. Друге – документ в обов'язковому порядку повинен відповідати кращим міжнародним практикам, щоб наші національні вимоги забезпечували потребу покупців у високоякісній продукції і щоб наш товар був конкурентноздатним на зовнішніх ринках, Для цього за Угодою про асоціацію, яка у нас є з Європейським Союзом, Україна взяла курс на гармонізацію національних вимог щодо органіки із вимогами Європейського Союзу, які в світі є зразковими.

Чому стандарт не працює?

Зараз це все у нас не працює з кількох причин. Перша: український органічний стандарт можна буде впроваджувати в той день, коли з'явиться перший орган сертифікації, який буде акредитований у Національному агентстві акредитації. Нікому поки що просто видати документ про те, що суб'єкт підприємницької діяльності відповідає вимогам органіки. Сподіваємося, що скоро такі органи сертифікації з'являться. Також, чинний Закон не враховує важливих положень про облік обсягів виробленої органічної продукції та інших статистичних показників. Саме ці опубліковані дані дадуть можливість будь-якому контрагенту або покупцеві перевірити, чи не "хитрує" виробник, оптовик або продавець і чи дійсно на продаж виставлено органічний продукт.



54-й міжнародний сільськогосподарський ярмарок у Парижі

При цьому наш ринок органіки успішно розвивається на підставі еквівалентного стандарту Європейського Союзу. Це той же самий стандарт ЄС, написаний для країн, які не є членами Євросоюзу, він адаптований, без формальностей. І існує велика система, яку сама Європейська Комісія розробила для третіх країн. І ми за цією системою працюємо, і вся наша органіка сертифікована по ній і деяким іншим органічним стандартам. Важливо, щоб ця динаміка не була порушена і наш Закон гармонійно враховував кращі міжнародні органічні стандарти, а також право наших підприємців сертифікуватися по ним.

Закон і еквівалентна система

Краще, щоб у виробника і інших операторів ринку був вибір – сертифікуватися за міжнародним стандартом або за українським, або за обома стандартам одночасно. Органічна сертифікація – добровільна. Щоб люди хотіли сертифікуватися за органічним стандартом України, потрібно врахувати, крім юридичних, економічні аспекти, і створити сприятливі умови. Але це вже тема маркетингу і просування. Було б непогано, якщо держава і бізнес разом розвивали український органічний стандарт.

Важливо, щоб наші суб'єкти господарювання мали можливість сертифікації як за національним органічним стандартом, так і за міжнародними стандартами.

Чого не вистачає для нашого стандарту

Уявіть собі чайник, красивий, з хорошого матеріалу. Але він порожній. Щоб практично його використовувати – потрібно, щоб щось було всередині. Ми б хотіли, щоб органічний стандарт України був наповнений,

– навів метафору експерт.

Дуже важливо брати до уваги все: скільки вироблено, продано, перероблено, в яку упаковку запаковано, де упаковка була куплена. Більш того – орган сертифікації має право запитувати, де виробник купив або придбав насіння для вирощування рослин або з якої країни привезли імпортну органічну продукцію. Так повинно бути і у нас. Звітність, чесність, ефективність.



Грецькі фермери у лютому цього року протестували проти зростання податків і відшкодувань для соціального забезпечення

Наприклад, при вирощуванні рослинної продукції повинен бути контроль не тільки за тим, скільки саме органічного продукту вирощено, а й звідки виробник взяв насіння, чи є відповідні сертифікати на нього і чи є компанія, яка виробляє насіння, сертифікованою за органічним стандартом.

Така прозора і публічна система – правильний шлях для просування органіки серед покупців. Українці мають повне право на вибір продуктів, які вони хочуть вживати. Поки ж чекаємо, як будуть розвиватися події Раді в контексті законопроекту по органіці.

Читайте також: Як харчуватися правильно: цікава інфографіка